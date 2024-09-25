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≡ Обязательное страхование жилья в Казахстане: что говорят в правительстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50142
Обязательное страхование жилья в Казахстане: что говорят в правительстве
Отправлено: 25.09.24 - 10:43
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Министры по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов и промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответили на вопросы журналистов касательно планов по введению обязательного страхования жилья в Казахстане.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
358
Re: Обязательное страхование жилья в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 25.09.24 - 10:43
#1
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Давно пора страховать свое имущество и не рассчитывать на материальную помощь со стороны гос-ва, поскольку гос-во не являются страховой компанией! Люди привыкли жить на авось и на халяву! Надо всем всегда разъяснять, что гос-во не кормушка, и каждый собственник имущества согласно ст.18К РК несет бремя содержания и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо! Вот так должны разъяснять эти государственные деятели!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2021
Re: Обязательное страхование жилья в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 25.09.24 - 10:56
#2
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Цитата:
"Мы говорим, что если дом находится в зоне возможного подтопления, то ему нужна страховка, мы не говорим про каждый дом.

Источник:


Страховать надо всех! Против других ЧП, к примеру пожар и т.д. Хотя тут возможен и умышленный поджёг своего ветхого имущества с целью получения страхового случая.
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