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≡ Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что в нём нашла полиция?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50142
Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что в нём нашла полиция?
Отправлено: 25.09.24 - 07:00
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24 сентября т.г. около 04:20 часов на против бетонной плиты основного ограждения внутренней запретной зоне гражданином Н и М был произведен переброс на территорию Учреждения №38 свёртка белого цвета, обмотанного скотчем. После чего силами дежурного наряда учреждения совместно с караулом ВЧ-6697 незамедлительно выдвинулись к месту указанного переброса и был предотвращён факт переброса запрещённых предметов.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
188
Re: Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что...
Отправлено: 25.09.24 - 07:00
#1
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"В настоящее время, в ходе комплекса оперативных мероприятий, установлен и задержан лица причастные к перебросу. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и установления личностей. Напоминаем, что переброс запрещённых предметов преследуется административным наказанием. Со стороны правоохранительных органов, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка в учреждениях области."

установленЫ и задержанЫ лица, поправьте
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
993
Re: Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что...
Отправлено: 25.09.24 - 09:05
#2
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Цитата:
на против бетонной плиты основного ограждения внутренней запретной зоне

Напротив, зоны.
Исправьте
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3543
Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что в нём нашла полиция?
Отправлено: 25.09.24 - 09:06
#3
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Цитата:
костанаец:
установленЫ и задержанЫ лица, поправьте

Видимо, тупо скопипастили безграмотное сообщение пресс-службы ДУИС. Увы, безграмотность сейчас царит везде - и в пресс-службах и в редакциях....

[Исправлено: юля елиссева, 25.09.2024 - 10:07]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
993
Re: Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что...
Отправлено: 25.09.24 - 09:06
#4
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Цитата:
был произведен переброс 

Цитата:
был предотвращён факт переброса


Так был или предотвращен всё-таки?)
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2352
Re: Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что...
Отправлено: 25.09.24 - 10:35
#5
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Цитата:
костанаец:
поправьте

Проверил статью. Спасибо
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