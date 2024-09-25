Re: Свёрток перебросили через ограждение тюрьмы в Костанае. Что...

Отправлено: - 07:00

"В настоящее время, в ходе комплекса оперативных мероприятий, установлен и задержан лица причастные к перебросу. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и установления личностей. Напоминаем, что переброс запрещённых предметов преследуется административным наказанием. Со стороны правоохранительных органов, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка в учреждениях области."



установленЫ и задержанЫ лица, поправьте