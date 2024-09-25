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Костанай наш город!
Костанай наш город!
Куратор темы: 111
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:31
Когда то давно ты Гога, думаю был человеком..
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:32
Цитата:
---Переведи
111:
Ты ночью наклалтнечаянно в штанишки, не моешься что ли до утра? Не надо сегодня давить на моральные правила, что были 300 лет назад
Ты ночью наклалтнечаянно в штанишки, не моешься что ли до утра? Не надо сегодня давить на моральные правила, что были 300 лет назад
---Переведи
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:35
Цитата:
Представляешь, нет!
Просто тут вахабитов полно стало, которые гнут понты, что не курят и не пьют, они ту насаждают свои ценности, но я то им показал свое лицо, рамсовал с ними понтовщиками, которые ходят в мечеть и понтуются, ну и под ними бегают как рабы многие христиане, не знаю почему так.
Так, меньше знают, лучше спят, а рамсую я с ними постоянно, уже
Гога:
----Стыдно перед соседями , что много пьешь??Ра
----Стыдно перед соседями , что много пьешь??Ра
Представляешь, нет!
Просто тут вахабитов полно стало, которые гнут понты, что не курят и не пьют, они ту насаждают свои ценности, но я то им показал свое лицо, рамсовал с ними понтовщиками, которые ходят в мечеть и понтуются, ну и под ними бегают как рабы многие христиане, не знаю почему так.
Так, меньше знают, лучше спят, а рамсую я с ними постоянно, уже
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:35
Цитата:
----Я просто удивляюсь , что ты тут ещё Путина не вставил ?Критикуй , сколько угодно . Мне это до лампочки .
111:
Ладно, успокойся, а то сейчас начнешь вены резать себе опять, видя что кто то критикует Путина..
Ладно, успокойся, а то сейчас начнешь вены резать себе опять, видя что кто то критикует Путина..
----Я просто удивляюсь , что ты тут ещё Путина не вставил ?Критикуй , сколько угодно . Мне это до лампочки .
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:37
Цитата:
Ты насрешь себе в трусики, до утра будешь ждать?
Или твой родич, который под себя ходит по болезни, не будешь тело его омывать?
Гога:
Переведи
Переведи
Ты насрешь себе в трусики, до утра будешь ждать?
Или твой родич, который под себя ходит по болезни, не будешь тело его омывать?
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:38
Цитата:
Ладно, понимаю как тебе больно, потом, когда будешь на взводе, тебя этим унижу, что критикую Путина..
Гога:
Критикуй , сколько угодно . Мне
Критикуй , сколько угодно . Мне
Ладно, понимаю как тебе больно, потом, когда будешь на взводе, тебя этим унижу, что критикую Путина..
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:38
Цитата:
----Покажи где?
111:
но я то им показал свое лицо, рамсовал с ними
но я то им показал свое лицо, рамсовал с ними
----Покажи где?
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:39
Цитата:
----Фи , как грубо и мелко
111:
Ты насрешь себе в трусики,
Ты насрешь себе в трусики,
----Фи , как грубо и мелко
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:41
Цитата:
Приди и посмотри, как я рамсую и что все еще впереди.
Меня назвали тем более человеком без нации, который откушивает грязную свинину, пельмени и колбасу, я это ведь так просто не оставил, все было предельно жестко, но жаль, что они бывшие менты, как ты, так бы жесть, что с ними бы я сделал
[Исправлено: 111, 25.09.2024 - 03:42]
Гога:
-Покажи где?
-Покажи где?
Приди и посмотри, как я рамсую и что все еще впереди.
Меня назвали тем более человеком без нации, который откушивает грязную свинину, пельмени и колбасу, я это ведь так просто не оставил, все было предельно жестко, но жаль, что они бывшие менты, как ты, так бы жесть, что с ними бы я сделал
[Исправлено: 111, 25.09.2024 - 03:42]
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:42
Цитата:
Конкретный пример, ты бы не помыл родича?
Гога:
Фи , как грубо и мелко
Фи , как грубо и мелко
Конкретный пример, ты бы не помыл родича?
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:43
Цитата:
----Да критикуй сколько хочешь . Я отнюдь не его сторонник . Но до тебя это никак не доходить .Жаль .
111:
тебя этим унижу, что критикую Путина..
тебя этим унижу, что критикую Путина..
----Да критикуй сколько хочешь . Я отнюдь не его сторонник . Но до тебя это никак не доходить .Жаль .
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:44
Цитата:
Да ладно отмазываться, ловушку мне готовишь, чтоб доверился тебе?
Гога:
отнюдь не его сторонник
отнюдь не его сторонник
Да ладно отмазываться, ловушку мне готовишь, чтоб доверился тебе?
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:45
Еще скажи что и украинские территории не Россия..
Ога.
Типо ты свихнулся и не боишься что тебя отправят на контракт
Ога.
Типо ты свихнулся и не боишься что тебя отправят на контракт
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:45
Цитата:
---И тут Остапа понесло
111:
Приди и посмотри, как я рамсую и что все еще впереди. Меня назвали тем более человеком без нации, который откушивает грязную свинину, пельмени и колбасу, я это ведь так просто не оставил, все было предельно жестко, но жаль, что они бывшие менты, как ты, так бы жесть, что с ними бы я сделал
Приди и посмотри, как я рамсую и что все еще впереди. Меня назвали тем более человеком без нации, который откушивает грязную свинину, пельмени и колбасу, я это ведь так просто не оставил, все было предельно жестко, но жаль, что они бывшие менты, как ты, так бы жесть, что с ними бы я сделал
---И тут Остапа понесло
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:47
Цитата:
----Только для тебя по секрету --- на этот счет нигде никогда не высказывался .
111:
Еще скажи что и украинские территории не Россия..
Еще скажи что и украинские территории не Россия..
----Только для тебя по секрету --- на этот счет нигде никогда не высказывался .
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