НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 82 из 83«1...80818283»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:31
#1216
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то давно ты Гога, думаю был человеком..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:32
#1217
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты ночью наклалтнечаянно в штанишки, не моешься что ли до утра? Не надо сегодня давить на моральные правила, что были 300 лет назад

---Переведи
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:35
#1218
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Стыдно перед соседями , что много пьешь??Ра

Представляешь, нет!
Просто тут вахабитов полно стало, которые гнут понты, что не курят и не пьют, они ту насаждают свои ценности, но я то им показал свое лицо, рамсовал с ними понтовщиками, которые ходят в мечеть и понтуются, ну и под ними бегают как рабы многие христиане, не знаю почему так.
Так, меньше знают, лучше спят, а рамсую я с ними постоянно, уже
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:35
#1219
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ладно, успокойся, а то сейчас начнешь вены резать себе опять, видя что кто то критикует Путина..

----Я просто удивляюсь , что ты тут ещё Путина не вставил ?Критикуй , сколько угодно . Мне это до лампочки .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:37
#1220
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Переведи

Ты насрешь себе в трусики, до утра будешь ждать?
Или твой родич, который под себя ходит по болезни, не будешь тело его омывать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:38
#1221
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Критикуй , сколько угодно . Мне

Ладно, понимаю как тебе больно, потом, когда будешь на взводе, тебя этим унижу, что критикую Путина..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:38
#1222
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
но я то им показал свое лицо, рамсовал с ними

----Покажи где?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:39
#1223
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты насрешь себе в трусики,

----Фи , как грубо и мелко :-x
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:41
#1224
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Покажи где?

Приди и посмотри, как я рамсую и что все еще впереди.
Меня назвали тем более человеком без нации, который откушивает грязную свинину, пельмени и колбасу, я это ведь так просто не оставил, все было предельно жестко, но жаль, что они бывшие менты, как ты, так бы жесть, что с ними бы я сделал

[Исправлено: 111, 25.09.2024 - 03:42]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:42
#1225
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Фи , как грубо и мелко

Конкретный пример, ты бы не помыл родича?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:43
#1226
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
тебя этим унижу, что критикую Путина..

----Да критикуй сколько хочешь . Я отнюдь не его сторонник . Но до тебя это никак не доходить .Жаль .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:44
#1227
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
отнюдь не его сторонник

Да ладно отмазываться, ловушку мне готовишь, чтоб доверился тебе?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41562
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:45
#1228
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще скажи что и украинские территории не Россия..
Ога.
Типо ты свихнулся и не боишься что тебя отправят на контракт
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:45
#1229
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Приди и посмотри, как я рамсую и что все еще впереди. Меня назвали тем более человеком без нации, который откушивает грязную свинину, пельмени и колбасу, я это ведь так просто не оставил, все было предельно жестко, но жаль, что они бывшие менты, как ты, так бы жесть, что с ними бы я сделал

---И тут Остапа понесло :lol: :lol: :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11232
Костанай наш город!
Отправлено: 25.09.24 - 02:47
#1230
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Еще скажи что и украинские территории не Россия..

----Только для тебя по секрету --- на этот счет нигде никогда не высказывался .
Профайл
Страница 82 из 83«1...80818283»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: 111, maxsaf, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS