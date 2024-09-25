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Ладно, успокойся, а то сейчас начнешь вены резать себе опять, видя что кто то критикует Путина..

Цитата:----Я просто удивляюсь , что ты тут ещё Путина не вставил ?Критикуй , сколько угодно . Мне это до лампочки .