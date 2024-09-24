Re: "Вы сможете оплатить 61 250 000 тенге штрафа?" -...

Отправлено: - 19:18

Неплохой бизнес,главное грамотно наладить поставки продукции, то есть взяток и можно жить припеваючи.

Как и в любом деле необходимо постоянно расширять ассортимент и клиентуру,ну и конечно же возникнут накладные расходы в виде подкупа судей ,но это не беда главное успеть заработать побольше,при этом оставить поменьше следов,тогда даже в случае провала ,просто отделаешься штрафом