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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:42
Цитата:
Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо.
abaika95:
Хосподе какой бардак в России Просто читаешь и офигиваешь от того как в России всем на всех пофигу
Хосподе какой бардак в России Просто читаешь и офигиваешь от того как в России всем на всех пофигу
Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:48
Очередная порция высказываний от обладателей приставки "экс-":
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И даже с признаками маразма
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И даже с признаками маразма
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 12:40
Цитата:
Естественный отбор будет, сильные останутся, слабых наверняка слопают 😂😂😂.
saba:
А их ещё возвышают, объявляют "новой элитой". Что будет с Россией, когда такие размножившиеся на войне "людоеды" вернутся обратно, тем более , если победят? Будет ли Россиия тогда "доброй душой", как говорит Виталий?
А их ещё возвышают, объявляют "новой элитой". Что будет с Россией, когда такие размножившиеся на войне "людоеды" вернутся обратно, тем более , если победят? Будет ли Россиия тогда "доброй душой", как говорит Виталий?
Естественный отбор будет, сильные останутся, слабых наверняка слопают 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 12:57
У нас опять в Костанае погорели автобусы?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:13
Цитата:
Им война хорошо, друг с другом разбираться, отнимать бабло у солдат,и убивать неугодных.
Сколько нашего брата там полегло, из за вот ненавистной русофобской политики Путина..
abaika95:
Убьют друг друга за пару тыщ и даже внешний враг не нужен
Убьют друг друга за пару тыщ и даже внешний враг не нужен
Им война хорошо, друг с другом разбираться, отнимать бабло у солдат,и убивать неугодных.
Сколько нашего брата там полегло, из за вот ненавистной русофобской политики Путина..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:18
Ну я так и понял, постоянно меня не понимают, говорят, слишком по философски рассуждаешь. Хотя фило люблю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:19
Цитата:
До Апти Алаутдинова пойдут, охранять 18ти летних срочников, чтобы те не бежали из Курска, там их 26 по моему профессиональных убийц.
Вернутся конечно Героями и еще их именами рарты в школах будут называть, а сами они будут учить детишек в школе, чтоб те правильно резали баранов, а потом и людей.
Что из этого выйдет и потом понаедет сюда, потом будет видно, из детей сегодня делают настоящих будущих орков, ломая им психику.
abaika95:
Вон двух чеченцев кто при штурме валдберис завалили
Вон двух чеченцев кто при штурме валдберис завалили
До Апти Алаутдинова пойдут, охранять 18ти летних срочников, чтобы те не бежали из Курска, там их 26 по моему профессиональных убийц.
Вернутся конечно Героями и еще их именами рарты в школах будут называть, а сами они будут учить детишек в школе, чтоб те правильно резали баранов, а потом и людей.
Что из этого выйдет и потом понаедет сюда, потом будет видно, из детей сегодня делают настоящих будущих орков, ломая им психику.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:22
Цитата:
Одно высказывание от людоеда , перебъёт все ваши картинки. Это же надо ,жить рядом с людоедом, но он герой России!
Skeptic:
Очередная порция высказываний от обладателей приставки "экс-":
Очередная порция высказываний от обладателей приставки "экс-":
Одно высказывание от людоеда , перебъёт все ваши картинки. Это же надо ,жить рядом с людоедом, но он герой России!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 16:43
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:17
Цитата:
Дело в том, что после Украины большой брат и ко мне нагрянуть может! Кто верил в полномасштабное вторжение России, кто не смеялся над предсказаниям американской разведки? Я тоже смеялся,а что вышло?
Добринцофф:
Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо
Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо
Дело в том, что после Украины большой брат и ко мне нагрянуть может! Кто верил в полномасштабное вторжение России, кто не смеялся над предсказаниям американской разведки? Я тоже смеялся,а что вышло?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:21
Это Максафу хорошо из за океана зубы скалить, а если такие Малышевы к нам придут? Что тогда Буча фейк и далеко от нас?
[Исправлено: saba, 24.09.2024 - 19:21]
[Исправлено: saba, 24.09.2024 - 19:21]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:26
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:30
По сравнению с этими чудовищами все людоеды и серийные убийцы мира - детсадовские шалунишки.
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:30
Цитата:
Всегда есть такие, которые боятся хулигана или с ним мечтают похулиганить! Во Франции маршал Петэн, в Венгрии Хорти
Skeptic:
Всегда есть такие, которые боятся хулигана или с ним мечтают похулиганить! Во Франции маршал Петэн, в Венгрии Хорти
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:32
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