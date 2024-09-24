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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 840 из 841«1...838839840841»
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:42
#12586
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Цитата:
abaika95:
Хосподе какой бардак в России Просто читаешь и офигиваешь от того как в России всем на всех пофигу

Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:48
#12587
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Очередная порция высказываний от обладателей приставки "экс-":
...

...

...

...
И даже с признаками маразма
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5889
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 12:40
#12588
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Цитата:
saba:
А их ещё возвышают, объявляют "новой элитой". Что будет с Россией, когда такие размножившиеся на войне "людоеды" вернутся обратно, тем более , если победят? Будет ли Россиия тогда "доброй душой", как говорит Виталий?


Естественный отбор будет, сильные останутся, слабых наверняка слопают 😂😂😂.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 12:57
#12589
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У нас опять в Костанае погорели автобусы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:13
#12590
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Цитата:
abaika95:
Убьют друг друга за пару тыщ и даже внешний враг не нужен

Им война хорошо, друг с другом разбираться, отнимать бабло у солдат,и убивать неугодных.
Сколько нашего брата там полегло, из за вот ненавистной русофобской политики Путина..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:18
#12591
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Ну я так и понял, постоянно меня не понимают, говорят, слишком по философски рассуждаешь. Хотя фило люблю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:19
#12592
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Цитата:
abaika95:
Вон двух чеченцев кто при штурме валдберис завалили

До Апти Алаутдинова пойдут, охранять 18ти летних срочников, чтобы те не бежали из Курска, там их 26 по моему профессиональных убийц.
Вернутся конечно Героями и еще их именами рарты в школах будут называть, а сами они будут учить детишек в школе, чтоб те правильно резали баранов, а потом и людей.
Что из этого выйдет и потом понаедет сюда, потом будет видно, из детей сегодня делают настоящих будущих орков, ломая им психику.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 13:22
#12593
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Цитата:
Skeptic:
Очередная порция высказываний от обладателей приставки "экс-":

Одно высказывание от людоеда , перебъёт все ваши картинки. Это же надо ,жить рядом с людоедом, но он герой России!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 16:43
#12594
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Это прикол или правда?

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:17
#12595
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Цитата:
Добринцофф:
Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо

Дело в том, что после Украины большой брат и ко мне нагрянуть может! Кто верил в полномасштабное вторжение России, кто не смеялся над предсказаниям американской разведки? Я тоже смеялся,а что вышло?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:21
#12596
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Это Максафу хорошо из за океана зубы скалить, а если такие Малышевы к нам придут? Что тогда Буча фейк и далеко от нас?

[Исправлено: saba, 24.09.2024 - 19:21]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:26
#12597
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До некоторых что-то стало доходить...
...

...

...

...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:30
#12598
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По сравнению с этими чудовищами все людоеды и серийные убийцы мира - детсадовские шалунишки.
...

...

...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:30
#12599
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Цитата:
Skeptic:

Всегда есть такие, которые боятся хулигана или с ним мечтают похулиганить! Во Франции маршал Петэн, в Венгрии Хорти
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1723
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 18:32
#12600
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Как выглядят предатели.
...
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