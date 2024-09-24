Отправлено: - 11:42

abaika95:

Хосподе какой бардак в России Просто читаешь и офигиваешь от того как в России всем на всех пофигу

Цитата:Зачем мене в Кустанае эта информация про катю-валю и бардак в России,напиши лучше как в Казахстане всё хорошо.