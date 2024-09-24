Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию после пожара в автопарке прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
"7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию после пожара в автопарке прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 187, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 187
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать