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≡ "7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию после пожара в автопарке прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50137
"7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию после пожара в автопарке прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Отправлено: 24.09.24 - 14:07
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Пожар внутри павильона автобусного парка произошел в ночь с 23 на 24 сентября. Сегодня утром сообщали о 5 сгоревших автобусах, но к полудню в отделе ЖКХ уточнили информацию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41472
Re: "7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию...
Отправлено: 24.09.24 - 14:07
#1
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Жестко.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11178
Re: "7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию...
Отправлено: 24.09.24 - 15:34
#2
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Жесть ! :-x
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7101
Re: "7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию...
Отправлено: 24.09.24 - 15:54
#3
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Мои приятель там работающий водителем говорит что случайность, однако другие утверждают про обиженного работника,а кто-то утверждает про конкурентов. Одному создателю ведомо что творится на этих автопарках
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7101
Re: "7 автобусов сгорели, 20 в копоти" - Ситуацию...
Отправлено: 24.09.24 - 15:55
#4
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Я имел ввиду случай несколько лет давности в Рудном
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