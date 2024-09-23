«Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на освобожденном от торговли тротуаре по ул. Победы
Отправлено: 23.09.24 - 19:33
Опять чиновники запутались в причинно-следственных связях...
В 90-е люди пошли торговать от безысходности. Тем самым они не просто сняли с государства огромную нагрузку, они помогали ему.
- не регистрировались на бирже труда,
- не требовали пособия по безработице,
- платили налоги в бюджет и разного рода поборы нечистоплотным деятелям, имеющим хоть какую-то власть над ними...
...
Те времена давно прошли. Кто тогда вынужденно пошёл торговать, уже на пенсии. Многие уже ушли из торговли, хотя кто-то ещё доторговывает, ибо пенсии не хватает на жизнь.
Потом и сейчас им на смену пришли и приходят не вынужденно, а сознательно.
Сознательно, значит - это их выбор, в отличие от тех, кто в 90-е торговал.
Потому то отношение к торгующим, которое было тогда, сейчас не подходит.
Кроме формальных позиций - оформление права на работу, налоги и прочие платежи и бумаги, есть практические - всё должно быть и выглядеть цивилизованно.
Никаких развалов, "блошиных рынков", "барахолок", "наримановок", в принципе быть не должно.
Всю эту "красоту" должны заменить современные комфортабельные здания - крытые рынки, торговые центры, магазины...
Кто их будет строить - государство или предприниматели - другой вопрос.
Тогда и проблем, подобных описанным, просто не будет.
[Исправлено: Skeptic, 23.09.2024 - 20:35]