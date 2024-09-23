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≡ «Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на освобожденном от торговли тротуаре по ул. Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50137
«Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на освобожденном от торговли тротуаре по ул. Победы
Отправлено: 23.09.24 - 19:14
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О наведении порядка с объектами нестационарной торговли в областном центре речь заходит почти на каждом аппаратном совещании. Сегодня, 23 сентября, в акимате вернулись к теме, которая недавно вроде была уже закрыта.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
356
Re: «Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на...
Отправлено: 23.09.24 - 19:14
#1
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НЕ зря пословица существует "прежде чем отрезать, семь раз отмерь! Если делать через одно место, то так и получается корова с 4-мя ушами! Косяки нельзя делать за бюджетные деньги, если сделал, то с косячника и спрос материальный должен быть!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1716
«Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на освобожденном от торговли тротуаре по ул. Победы
Отправлено: 23.09.24 - 19:33
#2
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Опять чиновники запутались в причинно-следственных связях...
В 90-е люди пошли торговать от безысходности. Тем самым они не просто сняли с государства огромную нагрузку, они помогали ему.
- не регистрировались на бирже труда,
- не требовали пособия по безработице,
- платили налоги в бюджет и разного рода поборы нечистоплотным деятелям, имеющим хоть какую-то власть над ними...
...
Те времена давно прошли. Кто тогда вынужденно пошёл торговать, уже на пенсии. Многие уже ушли из торговли, хотя кто-то ещё доторговывает, ибо пенсии не хватает на жизнь.
Потом и сейчас им на смену пришли и приходят не вынужденно, а сознательно.
Сознательно, значит - это их выбор, в отличие от тех, кто в 90-е торговал.
Потому то отношение к торгующим, которое было тогда, сейчас не подходит.
Кроме формальных позиций - оформление права на работу, налоги и прочие платежи и бумаги, есть практические - всё должно быть и выглядеть цивилизованно.
Никаких развалов, "блошиных рынков", "барахолок", "наримановок", в принципе быть не должно.
Всю эту "красоту" должны заменить современные комфортабельные здания - крытые рынки, торговые центры, магазины...
Кто их будет строить - государство или предприниматели - другой вопрос.
Тогда и проблем, подобных описанным, просто не будет.

[Исправлено: Skeptic, 23.09.2024 - 20:35]
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
126
Re: «Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на...
Отправлено: 23.09.24 - 21:16
#3
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Это не к людям претензии! Это к вам уважаемые СЛУГИ НАРОДА! Вы почему так отвратильно и без результатно руководите в веренном вам объекте? Что понравилось получать огромные зарплату и нифига их не отрабатывать? только то и дело что бла бла? Пора прийдя на руководящие посты выпорлнять работу возложенную на вас! Вот тогда то, что то с места и сдвинется! А так что иммитировать свою деячтельность? От неё толку нет. Жил год в Баварии, так там тоже выносят товар и перед магазином ставят дабы завлечь покупателя. Это капитализм, и если в 1991 году мы его на "ура" приняли (нас конечно никто и слушать не хотел, устроили референдум, а сделали по своему. К стати тоже будет и со строительством аэс). Так вот руководство почему то по сей день руководит как в союзе, или не хотят, что очевидно ПАХАТЬ, или тямы не хватает. А терять диведенды от занимаего кресла нет желания, вот и иммитируют бурную деятельность., а нужно то всего лишь arbeiten und arbeiten! А то скоро Шольц приедет с "проверкой", и что мы лицом ударим в грязь? Ну это конечно моё личное мнение, а как другие? Может я ошибаюсь? :-P :-P :-P
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2017
Re: «Будто в 90-е окунулись» - аким Костаная о ситуации на...
Отправлено: 24.09.24 - 13:34
#4
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Верить торгашам это последнее дело! Они на обмане покупателей себе состояние нажили, а государство обмануть для них плёвое дело!
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