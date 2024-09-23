Отправлено: - 21:16

Это не к людям претензии! Это к вам уважаемые СЛУГИ НАРОДА! Вы почему так отвратильно и без результатно руководите в веренном вам объекте? Что понравилось получать огромные зарплату и нифига их не отрабатывать? только то и дело что бла бла? Пора прийдя на руководящие посты выпорлнять работу возложенную на вас! Вот тогда то, что то с места и сдвинется! А так что иммитировать свою деячтельность? От неё толку нет. Жил год в Баварии, так там тоже выносят товар и перед магазином ставят дабы завлечь покупателя. Это капитализм, и если в 1991 году мы его на "ура" приняли (нас конечно никто и слушать не хотел, устроили референдум, а сделали по своему. К стати тоже будет и со строительством аэс). Так вот руководство почему то по сей день руководит как в союзе, или не хотят, что очевидно ПАХАТЬ, или тямы не хватает. А терять диведенды от занимаего кресла нет желания, вот и иммитируют бурную деятельность., а нужно то всего лишь arbeiten und arbeiten! А то скоро Шольц приедет с "проверкой", и что мы лицом ударим в грязь? Ну это конечно моё личное мнение, а как другие? Может я ошибаюсь?