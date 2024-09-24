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≡ Систему прогнозирования паводков в Казахстане запустят до конца 2024 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50136
Систему прогнозирования паводков в Казахстане запустят до конца 2024 года
Отправлено: 24.09.24 - 13:11
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С помощью неё на карте можно будет визуализировать зоны риска. Информационную систему для прогнозирования и моделирования наводнений запустят в Казахстане до конца 2024 года
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41471
Re: Систему прогнозирования паводков в Казахстане запустят до...
Отправлено: 24.09.24 - 13:11
#1
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Прикольно, если опять затопит Солнечный..
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