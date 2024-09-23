Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41466
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 19:41
Ах эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала…
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 19:42
Цитата:
----Ты знаешь их язык ?
111:
Разговариваю ли я с собаками?
Разговариваю ли я с собаками?
----Ты знаешь их язык ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 20:08
Цитата:
-----Вполне возможно
111:
А может потому что это некая болезнь?
А может потому что это некая болезнь?
-----Вполне возможно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 20:20
Цитата:
Это было эпично. Столько соплей - я чуть не поскользнулся даже жалко стало на минуточку ))
Гога:
в ночь с 19 по 20 сентября
в ночь с 19 по 20 сентября
Это было эпично. Столько соплей - я чуть не поскользнулся даже жалко стало на минуточку ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 20:22
Цитата:
В чем прикол вот такую рандомную фигню постить, которая ну вообще ни о чем? Счётчик наматывать?
111:
Ах эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала…
Ах эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала…
В чем прикол вот такую рандомную фигню постить, которая ну вообще ни о чем? Счётчик наматывать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 20:23
Цитата:
А чьи, мои что-ли ?))
111:
С чего это они мои соседи?
С чего это они мои соседи?
А чьи, мои что-ли ?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 20:23
Цитата:
А зачем ты в "книжку" бегал? ))
111:
И где хоть один у меня донос?
И где хоть один у меня донос?
А зачем ты в "книжку" бегал? ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.09.24 - 20:26
Цитата:
Ага, ещё скажи что они сами тебе вынесли и до машины помогли дотащить
111:
забрал, а не украл
забрал, а не украл
Ага, ещё скажи что они сами тебе вынесли и до машины помогли дотащить
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 10:01
Я вот про людоеда хотел ещё написать. Что кто то думает, человек в мирное время , в присутствии органов правопорядка занимался каннибализмом, убийствами, изнасилованием в тяжких формах и пойдя на войну он быстро исправится? Специально посмотрел, кого брали в штафбат во время ВОВ. Вот цитата:
При Сталине, выпустившем "знаменитый" приказ "Ни шагу назад", разрешалось брать в штрафные роты осужденных за легкие преступления, а также политических сидельцев (58-я статья).
Проблема ещё в том, что на войне имея в руках оружие, не имея никаких моральных сдержек, что будет делать такой нелюдь? Жечь, грабить и убивать! А рядом обычные люди думают:" Наверное так разрешено", и тоже преступают грань. А их ещё возвышают, объявляют "новой элитой". Что будет с Россией, когда такие размножившиеся на войне "людоеды" вернутся обратно, тем более , если победят? Будет ли Россиия тогда "доброй душой", как говорит Виталий?
При Сталине, выпустившем "знаменитый" приказ "Ни шагу назад", разрешалось брать в штрафные роты осужденных за легкие преступления, а также политических сидельцев (58-я статья).
Проблема ещё в том, что на войне имея в руках оружие, не имея никаких моральных сдержек, что будет делать такой нелюдь? Жечь, грабить и убивать! А рядом обычные люди думают:" Наверное так разрешено", и тоже преступают грань. А их ещё возвышают, объявляют "новой элитой". Что будет с Россией, когда такие размножившиеся на войне "людоеды" вернутся обратно, тем более , если победят? Будет ли Россиия тогда "доброй душой", как говорит Виталий?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5874
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 10:10
P.S
А вы представляете ужас односельчан, когда такой вернулся с фронта? Я смотрел интервью главы поселка. Очень осторожно говорит про него. Встретил в магазине, поздоровался. Потом наверное спохватился, односельчан то надо успокоить, говорит, у него ранение в челюсть, видимо подразумевая. что не сможет мясо пережёвывать! Такие вот реалии войны г-н Скептик, а Вы всё уря, уря, Путин давай, перебьём нацистов!
А вы представляете ужас односельчан, когда такой вернулся с фронта? Я смотрел интервью главы поселка. Очень осторожно говорит про него. Встретил в магазине, поздоровался. Потом наверное спохватился, односельчан то надо успокоить, говорит, у него ранение в челюсть, видимо подразумевая. что не сможет мясо пережёвывать! Такие вот реалии войны г-н Скептик, а Вы всё уря, уря, Путин давай, перебьём нацистов!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 10:37
Цитата:
Ну или оставить десятки тысяч этих нелюдей на пожизненном, питаться десятилетиями за счёт налогоплательщиков. А молодняк на фронт. Ну тоже, такой себе вариант.
saba:
Проблема ещё в том, что на войне имея в руках оружие, не имея никаких моральных сдержек, что будет делать такой нелюдь?
Проблема ещё в том, что на войне имея в руках оружие, не имея никаких моральных сдержек, что будет делать такой нелюдь?
Ну или оставить десятки тысяч этих нелюдей на пожизненном, питаться десятилетиями за счёт налогоплательщиков. А молодняк на фронт. Ну тоже, такой себе вариант.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1716
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 10:50
Цитата:
Русофобам это до лампочки.
Они даже по одному моральному уроду с удовольствием делают "выводы" о всём народе, но зато "на Украине нет нацизма, потому что там президент - еврей".
Бессмысленно тратить время, пытаясь им что-то объяснить.
[Исправлено: Skeptic, 24.09.2024 - 11:50]
maxsaf:
Русофобам это до лампочки.
Они даже по одному моральному уроду с удовольствием делают "выводы" о всём народе, но зато "на Украине нет нацизма, потому что там президент - еврей".
Бессмысленно тратить время, пытаясь им что-то объяснить.
[Исправлено: Skeptic, 24.09.2024 - 11:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16746
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:07
Цитата:
Ооой зря вы так про Путина
Прям по тонкому льду ходите
Вас же в России потом за шкирку возьмут за такие слова Цитата:
Ну тоесть защищать страну (на нее напали так-то официально уже) защищать русский мир
Должны педофилы,маньяки, извращенцы, убийцы и насильники
Пусть дохнут
А молодняк,патриоты, мужики спецназовцы, храбрые фсбшники должны в тылу латте тыквенный попивать и рассуждать о родине?))
Логично
Вот такой вот в России патриотизм
Skeptic:
Русофобам это до лампочки. Они даже по одному моральному уроду с удовольствием делают "выводы" о всём народе, но зато "на Украине нет нацизма, потому что там президент - еврей".
Русофобам это до лампочки. Они даже по одному моральному уроду с удовольствием делают "выводы" о всём народе, но зато "на Украине нет нацизма, потому что там президент - еврей".
Ооой зря вы так про Путина
Прям по тонкому льду ходите
Вас же в России потом за шкирку возьмут за такие слова Цитата:
maxsaf:
Ну или оставить десятки тысяч этих нелюдей на пожизненном, питаться десятилетиями за счёт налогоплательщиков. А молодняк на фронт. Ну тоже, такой себе вариант.
Ну или оставить десятки тысяч этих нелюдей на пожизненном, питаться десятилетиями за счёт налогоплательщиков. А молодняк на фронт. Ну тоже, такой себе вариант.
Ну тоесть защищать страну (на нее напали так-то официально уже) защищать русский мир
Должны педофилы,маньяки, извращенцы, убийцы и насильники
Пусть дохнут
А молодняк,патриоты, мужики спецназовцы, храбрые фсбшники должны в тылу латте тыквенный попивать и рассуждать о родине?))
Логично
Вот такой вот в России патриотизм
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16746
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:12
Мне ещё нравится как в России сверху пропагандисты орут что СВО и защита Курска это ДОСТОЙНОЕ решение настоящих мужчин
А снизу все всё понимают и отправляют на войну зеков и тех кто отмазаться от срока хочет))
Тоесть для народа это не священная война как ее хотят навязать а тупо путь заработка и отмывания своих косяков
Вон двух чеченцев кто при штурме валдберис завалили охрану сразу на войну отправили
Закон, судебная власть, необратимость наказания
Зачем?
Съезди на войну на пол года потом опять можешь охранников в магазине убивать
И самое главное все же понимают что эти чеченцы не в штрафных ротах будут укреп районы штурмовать
Отсидятся в тылу и вернутся))
Да ктож в здравом уме сейчас пойдет воевать за Россию? Когда там такой бардак и бл**ство
А снизу все всё понимают и отправляют на войну зеков и тех кто отмазаться от срока хочет))
Тоесть для народа это не священная война как ее хотят навязать а тупо путь заработка и отмывания своих косяков
Вон двух чеченцев кто при штурме валдберис завалили охрану сразу на войну отправили
Закон, судебная власть, необратимость наказания
Зачем?
Съезди на войну на пол года потом опять можешь охранников в магазине убивать
И самое главное все же понимают что эти чеченцы не в штрафных ротах будут укреп районы штурмовать
Отсидятся в тылу и вернутся))
Да ктож в здравом уме сейчас пойдет воевать за Россию? Когда там такой бардак и бл**ство
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16746
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.09.24 - 11:19
Два каких-то фанатичных боевика оператора Дронов которые воюют с 2014 года на Донбассе публично возмутились что волонтёрская организация КатяВаля которые собирают миллиарды на сборах помощи для бойцов оказывается помощь эту бойцам не довозят
А разворовывают по дороге))
Что сделал их командир котрый по СОВПАДЕНИЮ просто по случайному СОВПАДЕНИЮ оказался мужем этой Вали))
Он послал двух операторов Дронов на штурм
Те естественно на штурме померли
Военкоры и все пустобрехи админы телеграм каналов вой подняли, как это так? Что за безобразие?
Министерство обороны провели проверку этого командира
Ниче плохого не нашли (Катя Валя напомню ворочили миллиардами)
КатяВаля и дальше собирают миллиарды))
Хосподе какой бардак в России
Просто читаешь и офигиваешь от того как в России всем на всех пофигу
Убьют друг друга за пару тыщ и даже внешний враг не нужен
А разворовывают по дороге))
Что сделал их командир котрый по СОВПАДЕНИЮ просто по случайному СОВПАДЕНИЮ оказался мужем этой Вали))
Он послал двух операторов Дронов на штурм
Те естественно на штурме померли
Военкоры и все пустобрехи админы телеграм каналов вой подняли, как это так? Что за безобразие?
Министерство обороны провели проверку этого командира
Ниче плохого не нашли (Катя Валя напомню ворочили миллиардами)
КатяВаля и дальше собирают миллиарды))
Хосподе какой бардак в России
Просто читаешь и офигиваешь от того как в России всем на всех пофигу
Убьют друг друга за пару тыщ и даже внешний враг не нужен
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать