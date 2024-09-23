Отправлено: - 11:07

Skeptic:

Русофобам это до лампочки. Они даже по одному моральному уроду с удовольствием делают "выводы" о всём народе, но зато "на Украине нет нацизма, потому что там президент - еврей".

maxsaf:

Ну или оставить десятки тысяч этих нелюдей на пожизненном, питаться десятилетиями за счёт налогоплательщиков. А молодняк на фронт. Ну тоже, такой себе вариант.

Цитата:Ооой зря вы так про ПутинаПрям по тонкому льду ходитеВас же в России потом за шкирку возьмут за такие слова Цитата:Ну тоесть защищать страну (на нее напали так-то официально уже) защищать русский мирДолжны педофилы,маньяки, извращенцы, убийцы и насильникиПусть дохнутА молодняк,патриоты, мужики спецназовцы, храбрые фсбшники должны в тылу латте тыквенный попивать и рассуждать о родине?))ЛогичноВот такой вот в России патриотизм