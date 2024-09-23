Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 21:10
В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. Читать новость
А кто вышестоящие? Скептик вон пишет .что мы управляемся из США! А они плевать хотели на "зелёную экономику" и ВИЭ в частности! Тут дело не в вышестоящих, а сами тупоголовые, равняемся на моду. А она капризная штука. Изначально зелёная энергетика" была только на основе ВИЭ в Европе, потом когда начали отказываться от атомной генерации вдруг оказалось что себестоимость продукции очень высокая, стали европейцы проигрывать конкуренцию даже США, не говоря о Китае! И сразу срочно АЭС включили в список тоже "зелёной экономики"!
maxsaf: Вариантов должно быть 4: #1 не согласен #2 согласен на любую #3 согласен только на российскую #4 согласен на любую, кроме российской.
Во первых каждый новый ответ увеличивает число ошибок при подсчёте Во вторых организовывать референдум с ответом Согласен только на российскую Или согласен на любую кроме российской Сразу несёт в себе политический аспект Проголосуют люди против российской Россия вонять начнет что тут враги одни Проголосуют за российскую никто внутри страны не поверит и начнется кипиш
А так либо да либо нет К слову ответ ДА даже не означает то что АЭС вообще строить начнут))
maxsaf: Притом, что такие как Боярышникова, лучше без света будут сидеть, но лишь бы не российская.
Французы АЭС могут построить И без света котрый и так есть никто сидеть не будет
Цитата:
Skeptic: Это шоу с референдумом придумано, чтобы нашим деятелям перед хозяевами из-за бугра было чем оправдываться. Типа - не мы, народ решил. Потому и вторая серия не исключена. На тему "Кто строить будет?" Там тоже вопрос будет один, но вариантов несколько... - Корея - Китай - Россия - Франция - ... Разумеется, победит третий вариант.
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