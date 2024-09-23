НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50134
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 21:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24607
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 08:49
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Ну стоят за городом ветряки, и что, хоть на копейку дешевле стало?))

Ветряки и не ставились для удешевления. Это своего рода дань моде, ну и требование от "вышестоящих". А так то там хоть бы на самоокупаемость выйти, и то маловероятно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24607
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 08:50
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
зато у меня появятся человеческая одежда и обувь.

Как мало человеку надо для счастья ))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5874
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 24.09.24 - 09:41
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ну и требование от "вышестоящих".

А кто вышестоящие? Скептик вон пишет .что мы управляемся из США! А они плевать хотели на "зелёную экономику" и ВИЭ в частности! Тут дело не в вышестоящих, а сами тупоголовые, равняемся на моду. А она капризная штука. Изначально зелёная энергетика" была только на основе ВИЭ в Европе, потом когда начали отказываться от атомной генерации вдруг оказалось что себестоимость продукции очень высокая, стали европейцы проигрывать конкуренцию даже США, не говоря о Китае! И сразу срочно АЭС включили в список тоже "зелёной экономики"!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16746
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 24.09.24 - 09:55
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вариантов должно быть 4: #1 не согласен #2 согласен на любую #3 согласен только на российскую #4 согласен на любую, кроме российской.

Во первых каждый новый ответ увеличивает число ошибок при подсчёте
Во вторых организовывать референдум с ответом
Согласен только на российскую
Или согласен на любую кроме российской
Сразу несёт в себе политический аспект
Проголосуют люди против российской
Россия вонять начнет что тут враги одни
Проголосуют за российскую никто внутри страны не поверит и начнется кипиш

А так либо да либо нет
К слову ответ ДА даже не означает то что АЭС вообще строить начнут))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16746
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 24.09.24 - 09:58
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Притом, что такие как Боярышникова, лучше без света будут сидеть, но лишь бы не российская.

Французы АЭС могут построить
И без света котрый и так есть никто сидеть не будет

Цитата:
Skeptic:
Это шоу с референдумом придумано, чтобы нашим деятелям перед хозяевами из-за бугра было чем оправдываться. Типа - не мы, народ решил. Потому и вторая серия не исключена. На тему "Кто строить будет?" Там тоже вопрос будет один, но вариантов несколько... - Корея - Китай - Россия - Франция - ... Разумеется, победит третий вариант.

А кто решил что победит третий вариант?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24607
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 10:25
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Французы АЭС могут построить

Могут, но не будут, потому что Боярышникова и ей подобные проголосуют против всех, лишь бы России не досталось.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24607
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 10:28
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А кто вышестоящие?

Всякие влиятельные зелёные организации и гегемоны, диктующие "зелёную" повестку, борцы с изменением климата и т.д.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1716
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 24.09.24 - 10:39
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для умных:

...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2016
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 24.09.24 - 10:58
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Корея
- Китай
- Турция
- Франция

Источник:


Надо выбирать таких подрядчиков кто даёт лучшие условия для Казахстана,а не в угоду кому то.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1716
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 11:29
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
не в угоду кому то

Не в угоду кому-то действуют независимые страны. Узбекистан, например.
Это, к сожалению, не про Казахстан.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 190, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 190
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS