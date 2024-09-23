Отправлено: - 08:49

vofkakst:

Ну стоят за городом ветряки, и что, хоть на копейку дешевле стало?))

Цитата:Ветряки и не ставились для удешевления. Это своего рода дань моде, ну и требование от "вышестоящих". А так то там хоть бы на самоокупаемость выйти, и то маловероятно.