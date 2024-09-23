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≡ Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50132
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 21:10
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В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24604
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 08:49
#15
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Цитата:
vofkakst:
Ну стоят за городом ветряки, и что, хоть на копейку дешевле стало?))

Ветряки и не ставились для удешевления. Это своего рода дань моде, ну и требование от "вышестоящих". А так то там хоть бы на самоокупаемость выйти, и то маловероятно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24604
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 08:50
#16
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Цитата:
Карачун:
зато у меня появятся человеческая одежда и обувь.

Как мало человеку надо для счастья ))
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