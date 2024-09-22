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≡ Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50132
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 22.09.24 - 16:49
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22 июля была такая же ситуация и жители оставались без воды 3 суток. Работники ГКП "Костанай-Су! тогда сделали временную заплатку и предупредили: "Нужно срочно менять трубы!". И очередной потоп не заставил себя долго ждать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41466
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 22.09.24 - 16:49
#1
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Коммент с предыдущей темы:

Цитата:
родом из Шанхая2022:

прошу редакцию НГ провести акцию по сбору средств на хомуты и в дальнейшем с заменой труб,чтобы в будущем не пострадали жильцы....господа делайте взносы кто сколько может...


Ну и сколько ты сам дал на хомуты, или просто так понты прогнал, раз люди пострадали опять?

[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 17:50]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2014
Re: Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова...
Отправлено: 22.09.24 - 20:44
#2
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Цитата:
Представляете, вас топит сосед, а вы и ему, и себе ремонт должны сделать за свой счёт? Как минимум, странно.

Источник:

да в этих домах раньше жили неблагополучные семьи, пьяницы, наркоманы. . а в данное время проживают наследие этого всего которым все чем то обязаны. сами ничего делать не желают. зимой снег перед подъездом у себя не чистят, о каких трубах может идти речь? систему отопления не промывают..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1563
Re: Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова...
Отправлено: 22.09.24 - 21:15
#3
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Цитата:
111:
Ну и сколько ты сам дал на хомуты, или просто так понты прогнал, раз люди пострадали опять?

.....я тебе скажу честно мною многоуважаемый Марик ни сколько,всё это пому что я попросил провести эту акцию нашу НГ но меня никто не поддержал....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41466
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 22.09.24 - 21:38
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
всё это пому что я попросил провести эту акцию нашу НГ но меня никто не поддержал.

Ты зарабатываешь в Ойропе 3000 ойро за 20 дней, и что, не смог дать ни копейки пострадавшим, хотел за счет НГ что ли им помочь?
А почему не дал свои?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1563
Re: Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова...
Отправлено: 23.09.24 - 23:00
#5
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Цитата:
111:
Ты зарабатываешь в Ойропе 3000 ойро за 20 дней, и что, не смог дать ни копейки пострадавшим, хотел за счет НГ что ли им помочь? А почему не дал свои?


.....мне ответить тебе некогда мною многоуважаеммый Марикджан работы полно урожай пора собирать яблоки,картошка,капуста.....так слово Европа не правильно пишишь,да и зарплаты у меня такой уже давно нету как приехал сразу повысили ещё когда клубнику собирали к томуже я теперь бригадир людей развожу по участкам на мерседесе микроавтобусе.....с какого перепуга ты решил что я хочу за счёт газеты,НГ сами последний хлеб доедают,живут на самообеспечении им бы кто помог,я,ты,да все вместе скинулись да помогли,тыне думай на бабки я не жадный хотя они мне легко не достаются,если у фермера к примеру отрубя или домашнюю колбасу в его магазине стыбзишь увидят сдадут работу потеряю ....вокзал,чемодан Казахстан с запретом на вьезд минимум 5 лет....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41466
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 23.09.24 - 23:03
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
мне ответить тебе

За слово свое получается не можешь ответить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24601
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 23.09.24 - 23:47
#7
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Цитата:
111:
За слово свое получается не можешь ответить?

Как только язык поворачивается такое говорить, с твоей то репутацией :lol:
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