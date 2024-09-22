Отправлено: - 16:49

родом из Шанхая2022:



прошу редакцию НГ провести акцию по сбору средств на хомуты и в дальнейшем с заменой труб,чтобы в будущем не пострадали жильцы....господа делайте взносы кто сколько может...

[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 17:50]

Коммент с предыдущей темы:Цитата:Ну и сколько ты сам дал на хомуты, или просто так понты прогнал, раз люди пострадали опять?