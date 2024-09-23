Отправлено: - 21:27

Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)".

Цитата:Вариантов должно быть 4:#1 не согласен#2 согласен на любую#3 согласен только на российскую#4 согласен на любую, кроме российской.