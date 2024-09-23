Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 21:10
В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. Читать новость
Для меня референдум уже состоялись,везде по городу билборды и плакаты с призывом проголосовать, ТВ тоже не отстаёт. Вспомнил не так уже давнюю выборную компанию за выборы елбасы и его ставленника,все точь в точьа это значит решение принято и надо лишь ее закрепить.
Я не согласна и все мой знакомые против. Если "ДА" только не россияне со своим "аналогов нет" . Там кроме понтов ничего нет. Чернобыль тому пример. И ракета "Сармат" пятый раз взорвалась на испытаниях на полигоне. АЭС должны построить Китайцы которые обещают в сроки в трое быстрее и в четыре раза дешевле, либо Турция которая будет закупать 70% электроэнергии в счёт уплаты за строительство.
maxsaf: 3 согласен только на российскую #4 согласен на любую, кроме российской.
Не пойму, здесь при чём российская или не российская? Нужно выбирать из предложенных вариантов лучший исходя из интересов своей страны! Абсолютно невзирая на геополитику, хотя именно из за геополитики Росатом сейчас выглядит аутсайдером. Кто в разумном состоянии будет строить объект стратегической важности с страной ведущей войну?
Как сказать... Это шоу с референдумом придумано, чтобы нашим деятелям перед хозяевами из-за бугра было чем оправдываться. Типа - не мы, народ решил. Потому и вторая серия не исключена. На тему "Кто строить будет?" Там тоже вопрос будет один, но вариантов несколько... - Корея - Китай - Россия - Франция - ... Разумеется, победит третий вариант. Опять же - отмазка для хозяев. Уж больно не хочется им под санкции за сотрудничество с Россией попадать. Ведь у них ТАМ и нули на счетах, и недвижимость, и ещё какие ништяки... Жалко терять нажитое "непосильным трудом".
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