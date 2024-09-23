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≡ Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50132
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 21:10
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В каком случае референдум по строительству АЭС в Казахстане будет считаться состоявшимся, рассказали в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1444
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 23.09.24 - 21:10
#1
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Цитата:
На проведение референдума потратят 15,5 миллиарда тенге. Источник:


а на строительство 155 миллиардов???

измухислон :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24601
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 23.09.24 - 21:27
#2
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Цитата:
Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)".

Вариантов должно быть 4:
#1 не согласен
#2 согласен на любую
#3 согласен только на российскую
#4 согласен на любую, кроме российской.

:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7099
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 23.09.24 - 21:48
#3
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Для меня референдум уже состоялись,везде по городу билборды и плакаты с призывом проголосовать, ТВ тоже не отстаёт. Вспомнил не так уже давнюю выборную компанию за выборы елбасы и его ставленника,все точь в точьа это значит решение принято и надо лишь ее закрепить.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2014
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 23.09.24 - 22:36
#4
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Цитата:
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся

Источник:


Я не согласна и все мой знакомые против. Если "ДА" только не россияне со своим "аналогов нет" . Там кроме понтов ничего нет. Чернобыль тому пример. И ракета "Сармат" пятый раз взорвалась на испытаниях на полигоне. АЭС должны построить Китайцы которые обещают в сроки в трое быстрее и в четыре раза дешевле, либо Турция которая будет закупать 70% электроэнергии в счёт уплаты за строительство.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24601
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 22:45
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Я не согласна и все мой знакомые против. Если "ДА" только не россияне со своим "аналогов нет" .

Вот из за таких и будете без света сидеть :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1563
Re: Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по...
Отправлено: 23.09.24 - 23:10
#6
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maxsaf:
Вот из за таких и будете без света сидеть[/quot

.....нееее на будем без света я всю свою бригаду в консульство повезу и все 15 человек проголосуем за неё родимую....АЭС..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5868
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 23:30
#7
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Цитата:
maxsaf:
3 согласен только на российскую #4 согласен на любую, кроме российской.

Не пойму, здесь при чём российская или не российская? Нужно выбирать из предложенных вариантов лучший исходя из интересов своей страны! Абсолютно невзирая на геополитику, хотя именно из за геополитики Росатом сейчас выглядит аутсайдером. Кто в разумном состоянии будет строить объект стратегической важности с страной ведущей войну?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24601
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 23:44
#8
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Цитата:
saba:
Не пойму, здесь при чём российская или не российская?

Притом, что такие как Боярышникова, лучше без света будут сидеть, но лишь бы не российская. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24601
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 23.09.24 - 23:45
#9
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Цитата:
saba:
Кто в разумном состоянии будет строить объект стратегической важности с страной ведущей войну?

А это уже не вам решать. Если проголосуете ЗА строительство, второго голосования не будет.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1711
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Отправлено: 24.09.24 - 00:18
#10
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Цитата:
maxsaf:
второго голосования не будет.

Как сказать...
Это шоу с референдумом придумано, чтобы нашим деятелям перед хозяевами из-за бугра было чем оправдываться. Типа - не мы, народ решил.
Потому и вторая серия не исключена.
На тему "Кто строить будет?"
Там тоже вопрос будет один, но вариантов несколько...
- Корея
- Китай
- Россия
- Франция
- ...
Разумеется, победит третий вариант.
Опять же - отмазка для хозяев. Уж больно не хочется им под санкции за сотрудничество с Россией попадать. Ведь у них ТАМ и нули на счетах, и недвижимость, и ещё какие ништяки...
Жалко терять нажитое "непосильным трудом".

[Исправлено: Skeptic, 24.09.2024 - 01:21]
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