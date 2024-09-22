Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 22.09.24 - 16:49
22 июля была такая же ситуация и жители оставались без воды 3 суток. Работники ГКП "Костанай-Су! тогда сделали временную заплатку и предупредили: "Нужно срочно менять трубы!". И очередной потоп не заставил себя долго ждать. Читать новость
да в этих домах раньше жили неблагополучные семьи, пьяницы, наркоманы. . а в данное время проживают наследие этого всего которым все чем то обязаны. сами ничего делать не желают. зимой снег перед подъездом у себя не чистят, о каких трубах может идти речь? систему отопления не промывают..
111: Ты зарабатываешь в Ойропе 3000 ойро за 20 дней, и что, не смог дать ни копейки пострадавшим, хотел за счет НГ что ли им помочь? А почему не дал свои?
.....мне ответить тебе некогда мною многоуважаеммый Марикджан работы полно урожай пора собирать яблоки,картошка,капуста.....так слово Европа не правильно пишишь,да и зарплаты у меня такой уже давно нету как приехал сразу повысили ещё когда клубнику собирали к томуже я теперь бригадир людей развожу по участкам на мерседесе микроавтобусе.....с какого перепуга ты решил что я хочу за счёт газеты,НГ сами последний хлеб доедают,живут на самообеспечении им бы кто помог,я,ты,да все вместе скинулись да помогли,тыне думай на бабки я не жадный хотя они мне легко не достаются,если у фермера к примеру отрубя или домашнюю колбасу в его магазине стыбзишь увидят сдадут работу потеряю ....вокзал,чемодан Казахстан с запретом на вьезд минимум 5 лет....
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