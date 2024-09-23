Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
Сколько казахстанцев должны проголосовать на референдуме по АЭС, чтобы он состоялся
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 175, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 174
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать