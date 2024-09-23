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≡ Дело о наезде на полицейских: кого наказали за несуществующие номера на Cobalt, выяснял суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50132
Дело о наезде на полицейских: кого наказали за несуществующие номера на Cobalt, выяснял суд в Костанае
Отправлено: 23.09.24 - 15:02
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Согласно материалам дела, 24 апреля 2024 года подсудимый Сагындык Каймусин совершил на автомобиле наезд на полицейских Азамата ИСМАИЛОВА и Диаса ЖАКЕЕВА вблизи Карабалыкского отдела полиции.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
336
Re: Дело о наезде на полицейских: кого наказали за...
Отправлено: 23.09.24 - 15:02
#1
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Они номера меняют как будто в шпионов играют, город, область, Казахстан настолько маленькие, людей мало, что кому нужно тот все знает, смешные движения, автоураган навтыкали, номера снял и проехал, делов на 10 минут
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24596
Re: Дело о наезде на полицейских: кого наказали за...
Отправлено: 23.09.24 - 20:51
#2
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Цитата:
На слушании 23 сентября выяснилось: номер Chevrolet Cobalt действительно является незаконным, за это Кайыржан Омархан понёс наказание в виде административного ареста на 1 сутки и лишения водительских прав на 1 год.

И чё, никто не будет разбираться, как к нему попал этот номер? :-o
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1444
Дело о наезде на полицейских: кого наказали за несуществующие номера на Cobalt, выяснял суд в Костанае
Отправлено: 23.09.24 - 20:53
#3
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24596
Дело о наезде на полицейских: кого наказали за несуществующие номера на Cobalt, выяснял суд в Костанае
Отправлено: 23.09.24 - 20:59
#4
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Цитата:
что Chevrolet Cobalt принадлежит сотруднику полиции Диасу

Допустим, он - собственник

Цитата:
Водитель Chevrolet Cobalt установлен - это Смагулов Диас, сотрудник департамента полиции.

Кем установлен? Есть видео, или свидетели, что именно он приехал и припарковался? Если есть - нужно опубликовать в интернете.


Цитата:
Протоколы о привлечении Омархана полностью сфальсифицированы, и я могу это доказать. 

Доказывайте. Если судья ваши доказательства не берет в счёт - опубликуйте.

[Исправлено: maxsaf, 23.09.2024 - 22:03]
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