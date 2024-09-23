Отправлено: - 20:51

На слушании 23 сентября выяснилось: номер Chevrolet Cobalt действительно является незаконным, за это Кайыржан Омархан понёс наказание в виде административного ареста на 1 сутки и лишения водительских прав на 1 год.

Цитата:И чё, никто не будет разбираться, как к нему попал этот номер?