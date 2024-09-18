Re: У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в...

Отправлено: - 19:41

опубликуйте ОФИЦИАЛЬНОЕ название на русском.

если это будет "тауельсиздик", я спрашиваю еще раз, это что за слово такое?

в русском языке этого "набора символов" нет.

пишите запросы в уполномоченные органы, пожалуйста, как журналисты, по этому "недоразумению".