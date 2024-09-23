Отправлено: - 18:23

Из 488 призывников на изучение прибыли 222, не явилось 266

Цитата:Мммм! Какая прелесть. Помню на чертежах проставляются линейные размеры общий детали и всех, кроме одного, отдельных элементов. Еще у препода спросил чего этот один оставшийся размер не пишется. На что он ответил что токарь или слесарь не дураки и сами при необходимости его вычислить смогут арифметическим действием вычитания...а тут уже видимо не все так однозначно. Или мож просто докладчик из армии, куда че-то должны все рваться без удержу.