НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Больше половины призывников в Костанае проигнорировали присланные SMS-повестки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50130
Больше половины призывников в Костанае проигнорировали присланные SMS-повестки
Отправлено: 23.09.24 - 15:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После призыва, который проходил с марта по июнь этого года, 174 человека ушли в армию. 1 сентября начался осенний призыв, под который подпадают 488 человек, сообщил на аппаратном совещании начальник управления по делам обороны Батырхан ЗИЯТОВ.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
989
Re: Больше половины призывников в Костанае проигнорировали...
Отправлено: 23.09.24 - 15:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто захочет на смерть пойти?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3540
Re: Больше половины призывников в Костанае проигнорировали...
Отправлено: 23.09.24 - 16:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

в связи с тем, что в интернете, СМИ всякая информация проходит.

Запретить значит интернет! И тогда в мирное время в армии убивать перестанут!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 143, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 142
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS