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≡ «Руководитель фирмы - сын бывшего акима района» - Дефекты выявили при проверке качества асфальта в селе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50129
«Руководитель фирмы - сын бывшего акима района» - Дефекты выявили при проверке качества асфальта в селе в Костанайской области
Отправлено: 23.09.24 - 14:13
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В этом году в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района сделали средний ремонт улиц Солнечная и Свободы. Качество этих работ вызывает у жителей большие сомнения. "НГ" отправила запрос акиму района. И вот что нам ответили.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
673
Re: «Руководитель фирмы - сын бывшего акима района» - Дефекты...
Отправлено: 23.09.24 - 14:13
#1
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на сацте госзакупок..

26-27 так еще не наступило же.
Профайл
А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
21
«Руководитель фирмы - сын бывшего акима района» - Дефекты выявили при проверке качества асфальта в селе в Костанайской области
Отправлено: 23.09.24 - 14:40
#2
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Спасибо, исправили. Мы выяснили как обстоят дела сейчас, если подрядчик не устранит дефекты, то мы вернемся к этой теме.
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