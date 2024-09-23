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≡ Пьяный костанаец угнал автомобиль приехавших на вызов медработников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50129
Пьяный костанаец угнал автомобиль приехавших на вызов медработников
Отправлено: 23.09.24 - 14:11
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Автомобиль принадлежал одной из частных медицинских клиник, работники которой приехали на вызов к больному пациенту. Инцидент произошел ночью 19 сентября в одном из жилых микрорайонов областного центра.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
673
Re: Пьяный костанаец угнал автомобиль приехавших на вызов...
Отправлено: 23.09.24 - 14:11
#1
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Без злого умысла угнал же
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