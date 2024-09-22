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≡ Как в Рудном обеспечивают безопасность машин от детей, идущих из школы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50129
Как в Рудном обеспечивают безопасность машин от детей, идущих из школы
Отправлено: 22.09.24 - 19:54
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Не знаю, чем обосновывают градоправители установку ограждения поперек пешеходного перехода, обозначенного знаками и нарисованного яркой цветной зеброй на асфальте на улице Свердлова около 11-й школы в Рудном. Административным кодексом? СНиПами? Чем угодно, но только не здравым смыслом!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7098
Re: Как в Рудном обеспечивают безопасность машин от детей,...
Отправлено: 22.09.24 - 19:54
#1
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На улице качарской в Рудном,круглые сутки подряд горит освещение до самого горбатого моста. пожалуйста,примите меры,жалко энергию тратят напрасно,да и лампочки сгорят досрочно
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2349
Re: Как в Рудном обеспечивают безопасность машин от детей,...
Отправлено: 23.09.24 - 14:05
#2
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ГУ «Рудненский городской отдел жилищного транспорта и коммунального хозяйства» акимата города Рудного прокомментировал ситуацию:
"Ограждение установлено по предписанию полиции города Рудного. Нерегулируемый пешеходный переход и знак будут демонтированы. Пешеходам следует воспользоваться регулируемым переходом, который находится в 25 метрах (светофор)".
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