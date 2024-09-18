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≡ У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50129
У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае
Отправлено: 18.09.24 - 18:57
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Отключение связано с работами по переподключению новой теплосети к действующей тепломагистрали ТМ-2 на перекрестке ул. Тәуелсіздік-ул.Летунова, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1440
Re: У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в...
Отправлено: 18.09.24 - 18:57
#1
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Главред
Цитата:
пр. Тәуелсіздік

это что за буквы такие?
я так понимаю, они должны быть в тексте с "казахской латиницей"?
какого чёрта эти буквы присутствуют в кириллическом тексте?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2349
У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае
Отправлено: 18.09.24 - 19:09
#2
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Цитата:
electro:
это что за буквы такие?

Официальное название улицы. Писать его кириллицей или нет - на усмотрение редакции.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1440
Re: У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в...
Отправлено: 18.09.24 - 19:41
#3
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опубликуйте ОФИЦИАЛЬНОЕ название на русском.
если это будет "тауельсиздик", я спрашиваю еще раз, это что за слово такое?
в русском языке этого "набора символов" нет.
пишите запросы в уполномоченные органы, пожалуйста, как журналисты, по этому "недоразумению".
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2349
У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае
Отправлено: 18.09.24 - 20:08
#4
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Цитата:
electro:
опубликуйте ОФИЦИАЛЬНОЕ название на русском.

Еще раз объясняю - редакция имеет полное право публиковать название улиц и населенных пунктов и на русском языке, и на казахском.
И никакого недоразумения здесь нет.
Дальше вопросы по этому поводу будем удалять - как отклонение от темы статьи.
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v
§ vputi
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.24
Сообщений:
1
Re: У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в...
Отправлено: 23.09.24 - 10:11
#5
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Доброе утро, а где горячая вода? Уже 23
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11169
Re: У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в...
Отправлено: 23.09.24 - 12:47
#6
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**на перекрестке пр. Тәуелсіздік-** --**Ул. Тәуелсіздік 89**??----Так все же - это пр. или Ул. ???
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3539
Re: У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в...
Отправлено: 23.09.24 - 13:20
#7
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Цитата:
Гога:
это пр. или Ул. ???

Авеню!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2349
У 50 многоэтажек отключат горячую воду на четыре дня в Костанае
Отправлено: 23.09.24 - 13:31
#8
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Цитата:
Гога:
Так все же - это пр. или Ул.

В Костанае - улица. Исправим. Спасибо
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