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≡ Ремонт участка трассы республиканского значения «распечатает» Аркалык для грузопотока с юга РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50125
Ремонт участка трассы республиканского значения «распечатает» Аркалык для грузопотока с юга РК
Отправлено: 23.09.24 - 11:18
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Об этом в одной из недавних поездок по районам говорил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Обращал внимание на то, что идут капитальные ремонты участков дорог республиканского значения, до которых руки не доходили со времен СССР.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
671
Re: Ремонт участка трассы республиканского значения...
Отправлено: 23.09.24 - 11:18
#1
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Президент приехал всем по шапке дал. Вредители зашуршали.
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