Re: «Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации...

Отправлено: - 20:33

Сейчас нужно убрать сначала урожай, а только потом ныть! Не надо искать соринку в чужом глазу, если в своем целое бревно! Если гос-во виновато, то составьте иск коллективный и в суд привлекайте Министерство сельского хозяйства, а не привлекайте прокуратуру как адвокатов для защиты своих меркантильных интересов! Пора кончать такую плохую привычку бороться с гос-вом, натравливая один орган на другой! Все сельхозпроизводители ничего не делают, а требуют к себе внимания! Если так будет продолжаться, гос-ву будет проще покупать сельхозпродукцию у соседей по невысоким ценам, при этом изъяв сельхозземли в лоно гос-ва, на котором будут трудиться люди на государственных средствах производства, учиться в государственных школах, воспитываться в детсадах, государственном арендном жилье! Ведь сами сельхозники подталкивают гос-во к такому шагу! Думаю, гос-во должно быть справедливым и слышащим к своему трудовому народу, а не к иждивенцам, только требущих исполнять их меркантильные интересы!