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≡ «Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации сельхозпроизводителей готовы подавать в суд за невыплату субсидий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50125
«Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации сельхозпроизводителей готовы подавать в суд за невыплату субсидий
Отправлено: 22.09.24 - 20:33
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Все остальные способы борьбы за деньги, получение которых им гарантировало государство, исчерпаны. Сроки выплат давно прошли. Аграрии опасаются, что необратимо. Хотя бы потому, что в очередной раз обещая, что проблема будет решена, конкретных дат никто из чиновников не называет.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
355
Re: «Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации...
Отправлено: 22.09.24 - 20:33
#1
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Сейчас нужно убрать сначала урожай, а только потом ныть! Не надо искать соринку в чужом глазу, если в своем целое бревно! Если гос-во виновато, то составьте иск коллективный и в суд привлекайте Министерство сельского хозяйства, а не привлекайте прокуратуру как адвокатов для защиты своих меркантильных интересов! Пора кончать такую плохую привычку бороться с гос-вом, натравливая один орган на другой! Все сельхозпроизводители ничего не делают, а требуют к себе внимания! Если так будет продолжаться, гос-ву будет проще покупать сельхозпродукцию у соседей по невысоким ценам, при этом изъяв сельхозземли в лоно гос-ва, на котором будут трудиться люди на государственных средствах производства, учиться в государственных школах, воспитываться в детсадах, государственном арендном жилье! Ведь сами сельхозники подталкивают гос-во к такому шагу! Думаю, гос-во должно быть справедливым и слышащим к своему трудовому народу, а не к иждивенцам, только требущих исполнять их меркантильные интересы!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7098
Re: «Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации...
Отправлено: 23.09.24 - 09:41
#2
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Что-то я не разумею про эти субсидии ввиде помощи от государства. Уже который год только и слышно эти призывы и угрозы судиться. Однако,раз уже говорить открыто,дело видимо убыточное, следовало бы свернуть такое производство и отдать эти земли под пастбище. Уверен, скотоводство всегда будет прибыльным.
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