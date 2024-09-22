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«Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации сельхозпроизводителей готовы подавать в суд за невыплату субсидий
«Все пишут письма, а дело стоит» - Члены ассоциации сельхозпроизводителей готовы подавать в суд за невыплату субсидий
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