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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 16:52
#12541
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Странно, почему некоторые думают, что я должен разговаривать с животными, ну собаками например?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 16:53
#12542
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Что там с Краснодаром то, жахнули по полной?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 17:07
#12543
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Вот так прикол..
Пришел Герой России с войны, до войны он убил знакомого таджика, вырезал ему сердце, пожарил с овощами и скушал!
Все снимая на видео.
Такие вот они, русские Герои..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 17:12
#12544
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Вот этот обычный русский Герой, Дима Малышев, его фото..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 17:38
#12545
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И опять людей почти 500, странно, так много

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 19:36
#12546
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Флуд, все еще самая популярная тема..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 19:48
#12547
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Задержан россиянин, которому мерещаться везде украинки, одну из которых он убил, до суда по видимому пойдет на СВО, и придет обязательно Героем, потом убьет опять и тд




[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 20:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 19:55
#12548
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Русские Герои, учат теперь детей


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 20:39
#12549
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---Женская сборная Казахстана заняла 2ое место на шахматной Олимпиаде в Будапеште !!!!!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 21:58
#12550
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Всем доброго времени суток!)
Как посмотрю время идет, ничего не меняется. Как словоблудил, так и словоблудит, всё в том же ключе, всё из тех же "закромов". За эти пару лет так и не выслужился, но в привычку видимо вошло, так и "несёт" дальше)
Терпения вам, ребят)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
865
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 22:50
#12551
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Цитата:
Vit: Они просто берут пробу и через час/два тебе говорят добро пожаловать в Евросоюз.
Вот жеж негодяи. Все не как у людей. Нормальные граждане мурыжить пару недель должны. Ну там первые два дня смотрим в википедии что такое "картошка". Потом еще дня три ищем в этих ваших тырнетах значение словосочетания "взять пробу". Там дальше выходные. Еще четыре дня безуспешно складываем пазл из полученной информации и в пятницу второй недели с важным видом намекаем что единственное знакомое нам слово это "взять", после чего картошка автоматически становится кошерной, без гмо, смс и прочих "жутких" аббревиатур вводящих в панику незадачливых потребителей сего продукта.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 23:12
#12552
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Россия изучает вопрос о теории Дарвина наоборот.
Смотря на некоторые страны с вечными диктаторами, именно так и происходит..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 23:24
#12553
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 23:26
#12554
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---Почувствуйте разницу :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41431
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 23:28
#12555
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Сегодня кажется это фантастикой


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