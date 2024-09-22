Отправлено: - 22:50

Vit: Они просто берут пробу и через час/два тебе говорят добро пожаловать в Евросоюз.

Цитата:Вот жеж негодяи. Все не как у людей. Нормальные граждане мурыжить пару недель должны. Ну там первые два дня смотрим в википедии что такое "картошка". Потом еще дня три ищем в этих ваших тырнетах значение словосочетания "взять пробу". Там дальше выходные. Еще четыре дня безуспешно складываем пазл из полученной информации и в пятницу второй недели с важным видом намекаем что единственное знакомое нам слово это "взять", после чего картошка автоматически становится кошерной, без гмо, смс и прочих "жутких" аббревиатур вводящих в панику незадачливых потребителей сего продукта.