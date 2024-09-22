Всем доброго времени суток!) Как посмотрю время идет, ничего не меняется. Как словоблудил, так и словоблудит, всё в том же ключе, всё из тех же "закромов". За эти пару лет так и не выслужился, но в привычку видимо вошло, так и "несёт" дальше) Терпения вам, ребят)
Vit: Они просто берут пробу и через час/два тебе говорят добро пожаловать в Евросоюз.
Вот жеж негодяи. Все не как у людей. Нормальные граждане мурыжить пару недель должны. Ну там первые два дня смотрим в википедии что такое "картошка". Потом еще дня три ищем в этих ваших тырнетах значение словосочетания "взять пробу". Там дальше выходные. Еще четыре дня безуспешно складываем пазл из полученной информации и в пятницу второй недели с важным видом намекаем что единственное знакомое нам слово это "взять", после чего картошка автоматически становится кошерной, без гмо, смс и прочих "жутких" аббревиатур вводящих в панику незадачливых потребителей сего продукта.
Сейчас посетителей на этом форуме: 132, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 132
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать