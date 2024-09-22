Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...

Отправлено: - 20:04

Плохую привычку воровать, обижать односельчан, создавать им проблемы, латифундисты, главы КХ, научились еще вначале независимости под руководством первого государя! И продолжалось до сентября 2024 года! Но принцип "Закон и порядок" требует другого отношения к людям, живущим в селах, аулах, поселках! Главная задача сохранить людской потенциал в селениях, а также сберечь полученную в аренду землю, вкладывая в неё, это задача первостепенная! Фактически этого нет! Если этого не будет, все из деревень уедут, как было при Назарбаеве! Ведь сколько разрушенных деревень, судеб людей оставила политика обещай, но ничего не делай, разделяй, угнетай, отбирай! Президент РК сейчас правильно говорит, встав на сторону народа, без которого латифундист со своими тракторами, комбайнами, просто никто! И видимо внедрит Порядок: Тот кто не будет помогать народу как Князев, то не получит доход! И это правильно! Сейчас сельское хозяйство в загоне из-за таких вот меркантильных "хозяев", хотя хозяевами земель они не являются по факту! Они только ноют, что им все перекрывают возможность получать доход! И вот сейчас в угоду им, гос-во перекрывает поступление картофеля из РФ, потому что те привозят картофель дешевле чем казахстанский картофель, который в полтора раза дороже! Если будет продолжаться угнетение народа в селениях, то гос-во может забрать землю у латифундистов в государственную собственность как в Беларуси и все! Нужна жесткая политика повсеместно, и не только в сельском хозяйстве, особенно в экономике, налогообложении, а также и в политике, поскольку развелось много "болтунов и мечтателей!