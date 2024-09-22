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Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50123
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 19:32
Казахстан не разрешил ввоз 170,9 тонн картофеля из России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. На фитосанитарном контрольном посту «Кайрак» 18-19 сентября выявлено 12 нарушений.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 27.06.21
- Сообщений:
- 7
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 19:32
А это не создаст дефицит картофеля в области? Не рубим сук на котором сидим?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7097
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 20:00
Вот те на! Больше похожее на диверсию или провокацию. Населению позарез нужно в погреба спустить недорогой картошки, а эти злодеи из-за одной бумаги оставили всех без продукта. Обследуйте товар и если добротный товар,включите зелёный,что за беспредел творится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 355
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 20:04
Плохую привычку воровать, обижать односельчан, создавать им проблемы, латифундисты, главы КХ, научились еще вначале независимости под руководством первого государя! И продолжалось до сентября 2024 года! Но принцип "Закон и порядок" требует другого отношения к людям, живущим в селах, аулах, поселках! Главная задача сохранить людской потенциал в селениях, а также сберечь полученную в аренду землю, вкладывая в неё, это задача первостепенная! Фактически этого нет! Если этого не будет, все из деревень уедут, как было при Назарбаеве! Ведь сколько разрушенных деревень, судеб людей оставила политика обещай, но ничего не делай, разделяй, угнетай, отбирай! Президент РК сейчас правильно говорит, встав на сторону народа, без которого латифундист со своими тракторами, комбайнами, просто никто! И видимо внедрит Порядок: Тот кто не будет помогать народу как Князев, то не получит доход! И это правильно! Сейчас сельское хозяйство в загоне из-за таких вот меркантильных "хозяев", хотя хозяевами земель они не являются по факту! Они только ноют, что им все перекрывают возможность получать доход! И вот сейчас в угоду им, гос-во перекрывает поступление картофеля из РФ, потому что те привозят картофель дешевле чем казахстанский картофель, который в полтора раза дороже! Если будет продолжаться угнетение народа в селениях, то гос-во может забрать землю у латифундистов в государственную собственность как в Беларуси и все! Нужна жесткая политика повсеместно, и не только в сельском хозяйстве, особенно в экономике, налогообложении, а также и в политике, поскольку развелось много "болтунов и мечтателей!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2011
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 21:40
Таким вот способом защищают наших производителей сельхз продукции , всемирная практика.. с другой стороны скорее всего эта ворованная картошка
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 22:08
Потому что мы не таможенный союз и не ЕврАзЭс. Наша СНГ это блеф, понт как хотите так и называйте.
ПС Как я возил сельхозпродукцию в Европу. Таможни было плевать на наш казахстанский фитосанитарный сертификат. Они просто берут пробу и через час/два тебе говорят добро пожаловать в Евросоюз.
ПС Как я возил сельхозпродукцию в Европу. Таможни было плевать на наш казахстанский фитосанитарный сертификат. Они просто берут пробу и через час/два тебе говорят добро пожаловать в Евросоюз.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41429
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 22:25
Цитата:
Ну как вроде они ворованное зерно и картофель продают за рубеж, через подставные сухогрузы и тд..
Скорее это их, которая хуже качеством и со всякими болезнями.
ПолиграфЪ Боярышников:
скорее всего эта ворованная картошка
скорее всего эта ворованная картошка
Ну как вроде они ворованное зерно и картофель продают за рубеж, через подставные сухогрузы и тд..
Скорее это их, которая хуже качеством и со всякими болезнями.
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 22:31
Цитата:
абике:То что должна быть своя картошка, конфеты, макароны это понятно. Но мы же не северная Корея? Люди хотят зайти в супермаркет и взять беларурские конфеты, картошку, большой выбор, разнообразие это же здорово. Можно оценить не только цену но и качество.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11166
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 22:38
Цитата:
----Совершенно верно . В 2003-05 делал такой за 20 литров бензина на ОРТ .
Vit:
плевать на наш казахстанский фитосанитарный сертификат.
плевать на наш казахстанский фитосанитарный сертификат.
----Совершенно верно . В 2003-05 делал такой за 20 литров бензина на ОРТ .
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