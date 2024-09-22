НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50123
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 19:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан не разрешил ввоз 170,9 тонн картофеля из России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. На фитосанитарном контрольном посту «Кайрак» 18-19 сентября выявлено 12 нарушений.
Читать новость

raduga1954
§ raduga1954
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
27.06.21
Сообщений:
7
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 19:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это не создаст дефицит картофеля в области? Не рубим сук на котором сидим?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7097
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 20:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот те на! Больше похожее на диверсию или провокацию. Населению позарез нужно в погреба спустить недорогой картошки, а эти злодеи из-за одной бумаги оставили всех без продукта. Обследуйте товар и если добротный товар,включите зелёный,что за беспредел творится
Профайл Посетить вебсайт
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
355
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 20:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохую привычку воровать, обижать односельчан, создавать им проблемы, латифундисты, главы КХ, научились еще вначале независимости под руководством первого государя! И продолжалось до сентября 2024 года! Но принцип "Закон и порядок" требует другого отношения к людям, живущим в селах, аулах, поселках! Главная задача сохранить людской потенциал в селениях, а также сберечь полученную в аренду землю, вкладывая в неё, это задача первостепенная! Фактически этого нет! Если этого не будет, все из деревень уедут, как было при Назарбаеве! Ведь сколько разрушенных деревень, судеб людей оставила политика обещай, но ничего не делай, разделяй, угнетай, отбирай! Президент РК сейчас правильно говорит, встав на сторону народа, без которого латифундист со своими тракторами, комбайнами, просто никто! И видимо внедрит Порядок: Тот кто не будет помогать народу как Князев, то не получит доход! И это правильно! Сейчас сельское хозяйство в загоне из-за таких вот меркантильных "хозяев", хотя хозяевами земель они не являются по факту! Они только ноют, что им все перекрывают возможность получать доход! И вот сейчас в угоду им, гос-во перекрывает поступление картофеля из РФ, потому что те привозят картофель дешевле чем казахстанский картофель, который в полтора раза дороже! Если будет продолжаться угнетение народа в селениях, то гос-во может забрать землю у латифундистов в государственную собственность как в Беларуси и все! Нужна жесткая политика повсеместно, и не только в сельском хозяйстве, особенно в экономике, налогообложении, а также и в политике, поскольку развелось много "болтунов и мечтателей!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2011
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 21:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким вот способом защищают наших производителей сельхз продукции , всемирная практика.. с другой стороны скорее всего эта ворованная картошка
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15435
Re: Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из...
Отправлено: 22.09.24 - 22:08
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что мы не таможенный союз и не ЕврАзЭс. Наша СНГ это блеф, понт как хотите так и называйте.
ПС Как я возил сельхозпродукцию в Европу. Таможни было плевать на наш казахстанский фитосанитарный сертификат. Они просто берут пробу и через час/два тебе говорят добро пожаловать в Евросоюз. :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41429
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 22:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
скорее всего эта ворованная картошка

Ну как вроде они ворованное зерно и картофель продают за рубеж, через подставные сухогрузы и тд..
Скорее это их, которая хуже качеством и со всякими болезнями.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15435
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 22:31
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
То что должна быть своя картошка, конфеты, макароны это понятно. Но мы же не северная Корея? Люди хотят зайти в супермаркет и взять беларурские конфеты, картошку, большой выбор, разнообразие это же здорово. Можно оценить не только цену но и качество.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11166
Казахстан не разрешил ввоз более 170 тонн картофеля из России
Отправлено: 22.09.24 - 22:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
плевать на наш казахстанский фитосанитарный сертификат.

----Совершенно верно . В 2003-05 делал такой за 20 литров бензина на ОРТ .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 144, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 144
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS