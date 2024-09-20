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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2347
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.24 - 10:35
Цитата:
Фото из магазина нельзя в любом случае
Цитата:
Цитата:
Общайтесь в л/с.
Здесь обсуждение темы о Флуде прекращаем.
111:
А если акции нет?
А если акции нет?
Фото из магазина нельзя в любом случае
Цитата:
maxsaf:
Ты же уже попрощался - зачем дольше разбираешься?
Ты же уже попрощался - зачем дольше разбираешься?
Цитата:
111:
Ты хочешь чтоб я ушел?
Ты хочешь чтоб я ушел?
Общайтесь в л/с.
Здесь обсуждение темы о Флуде прекращаем.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.24 - 22:51
Цитата:
Цитата:
Господин или товарищ Тимур Гафуров!
Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта.
Вопрос -
Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде?
Опять перевернулись на 180 градусов или как?
Только не говорите, что этого не говорили.
Гога:
Сказал А , говори и Б , ------уходи !?!? Слабо
Сказал А , говори и Б , ------уходи !?!? Слабо
Цитата:
Гога:
Или как всегда не отвечаешь за свои слова ???Дискобол
Или как всегда не отвечаешь за свои слова ???Дискобол
Господин или товарищ Тимур Гафуров!
Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта.
Вопрос -
Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде?
Опять перевернулись на 180 градусов или как?
Только не говорите, что этого не говорили.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2347
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 21:26
Цитата:
Во-первых, где именно я писал, что буду пресекать такие наезды?
Я пояснял, что общественное мнение не может заставить администрацию удалить чей-либо аккаунт. Основанием для удаления может быть только злостное нарушение правил сайта.
Во-вторых, если на Форуме начинается выяснение отношений между пользователями, мы рекомендуем продолжить это в ЛС. Потому что другим читателям это выяснение не интересно. Последний раз так было с темой "били и не были опубликованы фото на сайте". Если модератор не увидел продолжения этой темы, напишите, где именно.
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.09.2024 - 21:27]
111:
Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта. Вопрос - Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде? Опять перевернулись на 180 градусов или как? Только не говорите, что этого не говорили.
Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта. Вопрос - Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде? Опять перевернулись на 180 градусов или как? Только не говорите, что этого не говорили.
Во-первых, где именно я писал, что буду пресекать такие наезды?
Я пояснял, что общественное мнение не может заставить администрацию удалить чей-либо аккаунт. Основанием для удаления может быть только злостное нарушение правил сайта.
Во-вторых, если на Форуме начинается выяснение отношений между пользователями, мы рекомендуем продолжить это в ЛС. Потому что другим читателям это выяснение не интересно. Последний раз так было с темой "били и не были опубликованы фото на сайте". Если модератор не увидел продолжения этой темы, напишите, где именно.
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.09.2024 - 21:27]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 21:58
Цитата:
Значит я вас не правильно понял.
Все хорошо..
Спасибо.
Тимур Гафуров:
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.
Значит я вас не правильно понял.
Все хорошо..
Спасибо.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6486
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 22:05
Цитата:
Спорный тезис: - копаться в чужом "грязном" белье, весьма и весьма интересное занятие, оказывается.
Мы, Николай 11 и все, будем посмотреть.
Тимур Гафуров:
Потому что другим читателям это выяснение не интересно.
Потому что другим читателям это выяснение не интересно.
Спорный тезис: - копаться в чужом "грязном" белье, весьма и весьма интересное занятие, оказывается.
Мы, Николай 11 и все, будем посмотреть.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 23:56
Цитата:
Бестактно? С тем кто про оппонентов говорит: я собакам, шавкам стукача не отвечаю на вопросы - только так и надо, по другому он не поймет. Спасибо модераторам за адекватную реакцию.
[Исправлено: maxsaf, 22.09.2024 - 20:01]
Тимур Гафуров:
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.
Бестактно? С тем кто про оппонентов говорит: я собакам, шавкам стукача не отвечаю на вопросы - только так и надо, по другому он не поймет. Спасибо модераторам за адекватную реакцию.
[Исправлено: maxsaf, 22.09.2024 - 20:01]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.09.24 - 14:41
Цитата:
Кто говорит, где?
Если ты на меня опять жалуешься, то я сказал там про собак.
Не имею право говорить про них?
maxsaf:
С тем кто про оппонентов говорит
С тем кто про оппонентов говорит
Кто говорит, где?
Если ты на меня опять жалуешься, то я сказал там про собак.
Не имею право говорить про них?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.09.24 - 14:59
А вообще Флуд превратился в какое то выяснение отношений.
Раньше было как то с юмором что ли, теперь с ненавистью.
Одна горстка пользователей нападает на одного пользователя, тот отбивается, потом старая схема, идут жалобы в сговоре редакции.
И так постоянно.
Мы разве такой Флуд хотели?
Раньше было как то с юмором что ли, теперь с ненавистью.
Одна горстка пользователей нападает на одного пользователя, тот отбивается, потом старая схема, идут жалобы в сговоре редакции.
И так постоянно.
Мы разве такой Флуд хотели?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.09.24 - 18:23
Цитата:
Терпи. С тобой - только так теперь.
111:
Мы разве такой Флуд хотели?
Мы разве такой Флуд хотели?
Терпи. С тобой - только так теперь.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.09.24 - 20:24
Цитата:
Ну, просто из за вас, которые плюетесь, обзываетесь, которые ищите какие либо комментарии в моих темах, чтобы переместить их во Флуд, постоянно жалуясь и донося на мои комментарии у меня в теме, во Флуд, Флуд опустился ниже плинтуса.
Зачем он вам?
Чтобы что?
Расправляться там с неугодными?
Потом за кого возьметесь, за сабу, за абайку?
[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 21:26]
maxsaf:
Терпи. С тобой - только так теперь.
Терпи. С тобой - только так теперь.
Ну, просто из за вас, которые плюетесь, обзываетесь, которые ищите какие либо комментарии в моих темах, чтобы переместить их во Флуд, постоянно жалуясь и донося на мои комментарии у меня в теме, во Флуд, Флуд опустился ниже плинтуса.
Зачем он вам?
Чтобы что?
Расправляться там с неугодными?
Потом за кого возьметесь, за сабу, за абайку?
[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 21:26]
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