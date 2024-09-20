Отправлено: - 21:26

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Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта. Вопрос - Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде? Опять перевернулись на 180 градусов или как? Только не говорите, что этого не говорили.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.09.2024 - 21:27]

Цитата:Во-первых, где именно я писал, что буду пресекать такие наезды?Я пояснял, что общественное мнение не может заставить администрацию удалить чей-либо аккаунт. Основанием для удаления может быть только злостное нарушение правил сайта.Во-вторых, если на Форуме начинается выяснение отношений между пользователями, мы рекомендуем продолжить это в ЛС. Потому что другим читателям это выяснение не интересно. Последний раз так было с темой "били и не были опубликованы фото на сайте". Если модератор не увидел продолжения этой темы, напишите, где именно.В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.