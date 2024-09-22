НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50120
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 22.09.24 - 16:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июля была такая же ситуация и жители оставались без воды 3 суток. Работники ГКП "Костанай-Су! тогда сделали временную заплатку и предупредили: "Нужно срочно менять трубы!". И очередной потоп не заставил себя долго ждать.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Отправлено: 22.09.24 - 16:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммент с предыдущей темы:

Цитата:
родом из Шанхая2022:

прошу редакцию НГ провести акцию по сбору средств на хомуты и в дальнейшем с заменой труб,чтобы в будущем не пострадали жильцы....господа делайте взносы кто сколько может...


Ну и сколько ты сам дал на хомуты, или просто так понты прогнал, раз люди пострадали опять?

[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 17:50]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 151, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 151
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS