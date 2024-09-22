Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
Квартира, находящаяся на балансе акимата Костаная, снова затопила жителей дома по ул. Кочубея, 11. Но решение нашлось
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 151, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 151
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать