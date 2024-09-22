НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 836 из 837«1...834835836837»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 00:37
#12526
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И пока я не добьюсь того, чтоб Флуд закрыли и свободные темы, я не уйду
Так что давайте бороться против Флуда и свободных тем..
Ради того, чтоб я выполнил ваше желание.
Я выполнил вашу просьбу?
Так что давайте!
Дерзайте!

[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 01:46]
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 07:25
#12527
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Трындец:

Что не так? Что случилось? Жалуйтесь!
Это ж вполне естественные и нормальные результаты колонизационной политики и российской империи и предыдущего государственного образования и совка и рф.
Той самой политики которую так выпячивают "свидетели русского мира".
Мол европейцы такие и сякие а мы вот молодцы.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:14
#12528
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
российской империи и предыдущего государственного образования и совка и рф.

Смешали все в кучу. При "совке" такого в помине не было. Это современная Россия, без совка, скатывается в скрепное мракобесие.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:15
#12529
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Мол европейцы такие и сякие а мы вот молодцы.

Там у них не лучше, заигрались в толерастию, сами себе проблемы завезли, эти заезжие там тоже права качают.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:16
#12530
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я выполнил вашу просьбу?

Ты свалил в туман? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:18
#12531
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Будем писать только по темам

Ты в любой теме найдешь, как Путина притянуть или Россию обхаять. Ну и какой тогда смысл флуд закрывать? Чтобы ты в одиночку по целому форуму бесновался? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.09.2024 - 12:19]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24585
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:20
#12532
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вы же сами удавку на своей шее затягиваете, борясь против меня

Ты там не лопни, перед зеркалом, от самолюбования. Стены заляпаешь :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 14:31
#12533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты в любой теме найдешь, как Путина

Хех..
За Путина канадец, украинского происхождения пасть порвет любому, за его войну, за уничтожение своего народа, за СВО!
Наверно и наколку сделал в виде свастики Z?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 14:50
#12534
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с собаками да, не разговариваю, если говорить о них, а кто то с ними вообще разговаривает?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 14:55
#12535
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я и с гиенами не разговариваю, и со змеями и с шакалами...
А должен?

[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 16:01]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:02
#12536
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какое стоп слово из животных, змеи, гиены
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:03
#12537
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, то слово, которое говорит что перед вами самец дикой свиньи?
С чего оно стало стопсловом
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:04
#12538
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если сказать дикая шошка?
Пробуем
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:05
#12539
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, теперь вот комментарий будет звучать так:
- Я и со змеями не разговариваю и со змеями и с дикими Шошками, а должен?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41401
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:08
#12540
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получилось!.
Так я взламываю оборону сайта..
Модераторы изучают.
Теперь ждем жалобы на мой коммент, который обошел правила стоп слова и и гневные восклицания зетпатриотов, что я сам дикая Шошка!
Профайл
Страница 836 из 837«1...834835836837»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS