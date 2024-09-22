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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 00:37
И пока я не добьюсь того, чтоб Флуд закрыли и свободные темы, я не уйду
Так что давайте бороться против Флуда и свободных тем..
Ради того, чтоб я выполнил ваше желание.
Я выполнил вашу просьбу?
Так что давайте!
Дерзайте!
[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 01:46]
Так что давайте бороться против Флуда и свободных тем..
Ради того, чтоб я выполнил ваше желание.
Я выполнил вашу просьбу?
Так что давайте!
Дерзайте!
[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 01:46]
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 864
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 07:25
Цитата:
Что не так? Что случилось? Жалуйтесь!
Это ж вполне естественные и нормальные результаты колонизационной политики и российской империи и предыдущего государственного образования и совка и рф.
Той самой политики которую так выпячивают "свидетели русского мира".
Мол европейцы такие и сякие а мы вот молодцы.
maxsaf:
Трындец:
Трындец:
Что не так? Что случилось? Жалуйтесь!
Это ж вполне естественные и нормальные результаты колонизационной политики и российской империи и предыдущего государственного образования и совка и рф.
Той самой политики которую так выпячивают "свидетели русского мира".
Мол европейцы такие и сякие а мы вот молодцы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:14
Цитата:
Смешали все в кучу. При "совке" такого в помине не было. Это современная Россия, без совка, скатывается в скрепное мракобесие.
Карачун:
российской империи и предыдущего государственного образования и совка и рф.
российской империи и предыдущего государственного образования и совка и рф.
Смешали все в кучу. При "совке" такого в помине не было. Это современная Россия, без совка, скатывается в скрепное мракобесие.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:15
Цитата:
Там у них не лучше, заигрались в толерастию, сами себе проблемы завезли, эти заезжие там тоже права качают.
Карачун:
Мол европейцы такие и сякие а мы вот молодцы.
Мол европейцы такие и сякие а мы вот молодцы.
Там у них не лучше, заигрались в толерастию, сами себе проблемы завезли, эти заезжие там тоже права качают.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:16
Цитата:
Ты свалил в туман?
111:
Я выполнил вашу просьбу?
Я выполнил вашу просьбу?
Ты свалил в туман?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:18
Цитата:
Ты в любой теме найдешь, как Путина притянуть или Россию обхаять. Ну и какой тогда смысл флуд закрывать? Чтобы ты в одиночку по целому форуму бесновался?
[Исправлено: maxsaf, 22.09.2024 - 12:19]
111:
Будем писать только по темам
Будем писать только по темам
Ты в любой теме найдешь, как Путина притянуть или Россию обхаять. Ну и какой тогда смысл флуд закрывать? Чтобы ты в одиночку по целому форуму бесновался?
[Исправлено: maxsaf, 22.09.2024 - 12:19]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 11:20
Цитата:
Ты там не лопни, перед зеркалом, от самолюбования. Стены заляпаешь
111:
Вы же сами удавку на своей шее затягиваете, борясь против меня
Вы же сами удавку на своей шее затягиваете, борясь против меня
Ты там не лопни, перед зеркалом, от самолюбования. Стены заляпаешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 14:31
Цитата:
Хех..
За Путина канадец, украинского происхождения пасть порвет любому, за его войну, за уничтожение своего народа, за СВО!
Наверно и наколку сделал в виде свастики Z?
maxsaf:
Ты в любой теме найдешь, как Путина
Ты в любой теме найдешь, как Путина
Хех..
За Путина канадец, украинского происхождения пасть порвет любому, за его войну, за уничтожение своего народа, за СВО!
Наверно и наколку сделал в виде свастики Z?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 14:50
А с собаками да, не разговариваю, если говорить о них, а кто то с ними вообще разговаривает?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 14:55
Я и с гиенами не разговариваю, и со змеями и с шакалами...
А должен?
[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 16:01]
А должен?
[Исправлено: 111, 22.09.2024 - 16:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:02
Интересно, какое стоп слово из животных, змеи, гиены
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:03
А, то слово, которое говорит что перед вами самец дикой свиньи?
С чего оно стало стопсловом
С чего оно стало стопсловом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:04
А если сказать дикая шошка?
Пробуем
Пробуем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:05
А, теперь вот комментарий будет звучать так:
- Я и со змеями не разговариваю и со змеями и с дикими Шошками, а должен?
- Я и со змеями не разговариваю и со змеями и с дикими Шошками, а должен?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.09.24 - 15:08
Получилось!.
Так я взламываю оборону сайта..
Модераторы изучают.
Теперь ждем жалобы на мой коммент, который обошел правила стоп слова и и гневные восклицания зетпатриотов, что я сам дикая Шошка!
Так я взламываю оборону сайта..
Модераторы изучают.
Теперь ждем жалобы на мой коммент, который обошел правила стоп слова и и гневные восклицания зетпатриотов, что я сам дикая Шошка!
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