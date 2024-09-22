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≡ Николай ВОРОНИН: Государство в наушниках?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50119
Николай ВОРОНИН: Государство в наушниках?
Отправлено: 22.09.24 - 10:05
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Донести правду, чтобы ее услышали чиновники, становится все труднее. Это было наглядно подтверждено во время нынешнего приезда президента Токаева в нашу область. Пообщаться с ним местных журналистов не допустили.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3448
Re: Николай ВОРОНИН: Государство в наушниках?
Отправлено: 22.09.24 - 10:05
#1
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Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41386
Re: Николай ВОРОНИН: Государство в наушниках?
Отправлено: 22.09.24 - 14:20
#2
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Цитата:
Тогда в Костанае народ возмущался незаконной выдачей 


Цитата:
Но люди недовольны тем, что местная власть заду


Это когда народ в Костанае возмущался и когда был недоволен?
Что то вы батенька не то совершенно говорите, не знаете нашего народа костанайского..
Давно были в парке, давно по улицам ходили?
Народ гуляет, народ цветет, народ довольный.
Возмущался только в январе пару лет назад, и то это были таксисты, ценами на газ.
По земельному вопросу хотел возмушаться, что то с китайцами связанное, тогда власть пошла на встречу.
Но не надо немного говорить неправду, что народ возмущался из за Марта, Мака, вырубки там чего то и что недоволен постройкой какого то там Отеля.
Вы это выдумали.
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