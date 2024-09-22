Отправлено: - 14:20

Тогда в Костанае народ возмущался незаконной выдачей

Но люди недовольны тем, что местная власть заду

Цитата:Цитата:Это когда народ в Костанае возмущался и когда был недоволен?Что то вы батенька не то совершенно говорите, не знаете нашего народа костанайского..Давно были в парке, давно по улицам ходили?Народ гуляет, народ цветет, народ довольный.Возмущался только в январе пару лет назад, и то это были таксисты, ценами на газ.По земельному вопросу хотел возмушаться, что то с китайцами связанное, тогда власть пошла на встречу.Но не надо немного говорить неправду, что народ возмущался из за Марта, Мака, вырубки там чего то и что недоволен постройкой какого то там Отеля.Вы это выдумали.