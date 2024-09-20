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≡ “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50119
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Отправлено: 20.09.24 - 22:36
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- Там при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, то есть солдата не отрезают от всего мира. Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране? - спросили депутата.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
971
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Отправлено: 22.09.24 - 09:17
#15
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Цитата:
Карачун:

учи уроки школньник, плохой из тебя счетовод.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
971
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Отправлено: 22.09.24 - 09:21
#16
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Цитата:
Карачун:
дохлокс

запасайся, вдруг пригодится.
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