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- Там при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, то есть солдата не отрезают от всего мира. Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране? - спросили депутата.