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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2347
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.24 - 10:35
#6831
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Цитата:
111:
А если акции нет?

Фото из магазина нельзя в любом случае

Цитата:
maxsaf:
Ты же уже попрощался - зачем дольше разбираешься?

Цитата:
111:
Ты хочешь чтоб я ушел?

Общайтесь в л/с.
Здесь обсуждение темы о Флуде прекращаем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.09.24 - 22:51
#6832
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Цитата:
Гога:
Сказал А , говори и Б , ------уходи !?!? Слабо


Цитата:
Гога:
Или как всегда не отвечаешь за свои слова ???Дискобол


Господин или товарищ Тимур Гафуров!
Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта.
Вопрос -
Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде?
Опять перевернулись на 180 градусов или как?
Только не говорите, что этого не говорили.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2347
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 21:26
#6833
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Цитата:
111:
Вы как то недавно относительно сказали, что будете пресекать то, когда одни пользователи наезжают на другого пользователя и заставляют уйти с сайта. Вопрос - Так почему же вы два дня бездействуете, видя это даже тут у вас в жалобах к администрации, не говоря уже о флуде? Опять перевернулись на 180 градусов или как? Только не говорите, что этого не говорили.

Во-первых, где именно я писал, что буду пресекать такие наезды?
Я пояснял, что общественное мнение не может заставить администрацию удалить чей-либо аккаунт. Основанием для удаления может быть только злостное нарушение правил сайта.
Во-вторых, если на Форуме начинается выяснение отношений между пользователями, мы рекомендуем продолжить это в ЛС. Потому что другим читателям это выяснение не интересно. Последний раз так было с темой "били и не были опубликованы фото на сайте". Если модератор не увидел продолжения этой темы, напишите, где именно.
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 21.09.2024 - 21:27]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41384
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 21:58
#6834
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.

Значит я вас не правильно понял.
Все хорошо..
Спасибо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6486
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 22:05
#6835
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Потому что другим читателям это выяснение не интересно.


Спорный тезис: - копаться в чужом "грязном" белье, весьма и весьма интересное занятие, оказывается.
Мы, Николай 11 и все, будем посмотреть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24580
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.09.24 - 23:56
#6836
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В-третьих, пожелания оппоненту уйти из Форума - это, конечно, грубо, бестактно и не красит дискуссию. Но нарушения правил в этом нет.

Бестактно? С тем кто про оппонентов говорит: я собакам, шавкам стукача не отвечаю на вопросы - только так и надо, по другому он не поймет. Странно, что вы на подобное не реагируете, даже когда сигнал модераторам послан.
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