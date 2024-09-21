Отправлено: - 19:53

saba:

Если Россия так и останется под санкциями, то отставание в технологиях неизбежно и глупо было бы связывать будущее с ними, срок службы реактора, примерно 100 лет, но всегда будут какие то обновления, а если

[Исправлено: Kairat stayer, 21.09.2024 - 20:54]

[Исправлено: Kairat stayer, 21.09.2024 - 21:04]

Цитата:Технологически прогресс осуществляется в кооперации стран, которые обладают современными технологиями. СССР была сверхдержавой производила самолеты для гражданской авиации, россияне особо не производят. Запад и США в этом направлении уже далеко вперёд шагнули. Аналогично в автомобилестроении, кораблестроении, поезда импортные с комплектующими. Выше Шанхайский правильно сказал, что мы и соседи в основном сидим на нефтяной игле. Простая бытовая техника, хорошего качества, которая забита в наших магазинах производства Южная Корея, Япония, Германия и. т. д. По ВПК тоже обогнали, не просто же, несколько заместителей министра обороны РФ, баланду хлебают за решеткой.