Re: Костанайский район лидирует по итогам 2-х дней соревнований...

Отправлено: - 21:59

Изначально, когда проводилась Первая областная СЕЛЬСКАЯ спартакиада "Тын-Целина", в 1986 году в Камышном (нынешнем Камысты) по инициативе и под руководством тогдашнего Первого секретаря Камышнинского РК КПКазахстана Дорошко В.И., она и классифицировалась как - СЕЛЬСКАЯ и проводилась именно в межсезонье между сенокосом и уборкой, и с целью именно - МАССОВОГО участия сельской работающей молодёжи.

Какой нынешний мудрый гений областного масштаба принял такое БЕЗМОЗГЛОЕ решение - проводить эти соревнования в период главного события в жизни сельскохозяйственного региона, главной житницы страны- УБОРКИ урожая.

И что то НИГДЕ не отмечено что этот год- юбилейный год, 1954 -2024 год- 70 лет Целине - и областная сельская спартакиада "Тын-Целина", должна проходить под этим и с именем этого юбилея.

Или:- и как всегда и привычное и элементарное - ОСВОИТЬ халявное бабло.