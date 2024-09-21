Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Костанайский район лидирует по итогам 2-х дней соревнований в рамках областной спартакиады
Костанайский район лидирует по итогам 2-х дней соревнований в рамках областной спартакиады
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 175, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 175
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать