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≡ Костанайский район лидирует по итогам 2-х дней соревнований в рамках областной спартакиады
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50118
Костанайский район лидирует по итогам 2-х дней соревнований в рамках областной спартакиады
Отправлено: 21.09.24 - 21:59
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19-22 сентября в Карабалыке 37-й раз проходит спартакиада, в которой принимают участие спортсмены со всех регионов области. Напомним, что соревнования традиционно проходили летом. В этом году спартакиаду перенесли в связи с затянувшимся строительством спортивных объектов.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6486
Re: Костанайский район лидирует по итогам 2-х дней соревнований...
Отправлено: 21.09.24 - 21:59
#1
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Изначально, когда проводилась Первая областная СЕЛЬСКАЯ спартакиада "Тын-Целина", в 1986 году в Камышном (нынешнем Камысты) по инициативе и под руководством тогдашнего Первого секретаря Камышнинского РК КПКазахстана Дорошко В.И., она и классифицировалась как - СЕЛЬСКАЯ и проводилась именно в межсезонье между сенокосом и уборкой, и с целью именно - МАССОВОГО участия сельской работающей молодёжи.
Какой нынешний мудрый гений областного масштаба принял такое БЕЗМОЗГЛОЕ решение - проводить эти соревнования в период главного события в жизни сельскохозяйственного региона, главной житницы страны- УБОРКИ урожая.
И что то НИГДЕ не отмечено что этот год- юбилейный год, 1954 -2024 год- 70 лет Целине - и областная сельская спартакиада "Тын-Целина", должна проходить под этим и с именем этого юбилея.
Или:- и как всегда и привычное и элементарное - ОСВОИТЬ халявное бабло.
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