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Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
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Я робот(Пользователи)
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- 50117
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 11:06
Устроили нам задачку с проведением референдума по вопросу «Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?» Интересное дело - как будто мы суть знаем и осталось только одним из нас согласиться, а другим, по каким-то соображениям, отказать.
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Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 19:37
Цитата:
И это правильно, устроили тут ромашку, надо АЭС, не надо
maxsaf:
и вас никто не спрашивал. Без вас разберутся, кому строить.
и вас никто не спрашивал. Без вас разберутся, кому строить.
И это правильно, устроили тут ромашку, надо АЭС, не надо
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 19:43
Кроме того, я совсем не против российского АЭС, нужно всё взвесить, все за и против, в том числе и политическую составляющую, среди прочего.Если Россия так и останется под санкциями, то отставание в технологиях неизбежно и глупо было бы связывать будущее с ними, срок службы реактора, примерно 100 лет, но всегда будут какие то обновления, а если они будут отставать, то и мы вместе с ними.
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 19:43
Цитата:
Одной из причин экономического коллапса и распада СССР в 1991 году, был обвал цен на нефть на мировом рынке с 35 долларов за баррель до 10 долларов.
родом из Шанхая2022:
.тогда и мы пострадаем....хорошо мы работаем вам пенсионерам чем тогда платить,мы сидим на нефтяной игле как сосед наш...
.тогда и мы пострадаем....хорошо мы работаем вам пенсионерам чем тогда платить,мы сидим на нефтяной игле как сосед наш...
Одной из причин экономического коллапса и распада СССР в 1991 году, был обвал цен на нефть на мировом рынке с 35 долларов за баррель до 10 долларов.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 19:50
Цитата:
Всю таблицу Менделеева в своих недрах имеет практически любая страна в мире! Вопрос только в том, насколько рентабельно их извлекать! У нас в районе Львовки Житикаринского района огромное месторождение ваннадия, но никто, ни россияне, ни китайцы, никто другой в очереди не стоит на разработку
родом из Шанхая2022:
зависимы,имеем
зависимы,имеем
Всю таблицу Менделеева в своих недрах имеет практически любая страна в мире! Вопрос только в том, насколько рентабельно их извлекать! У нас в районе Львовки Житикаринского района огромное месторождение ваннадия, но никто, ни россияне, ни китайцы, никто другой в очереди не стоит на разработку
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 19:53
Цитата:
Технологически прогресс осуществляется в кооперации стран, которые обладают современными технологиями. СССР была сверхдержавой производила самолеты для гражданской авиации, россияне особо не производят. Запад и США в этом направлении уже далеко вперёд шагнули. Аналогично в автомобилестроении, кораблестроении, поезда импортные с комплектующими. Выше Шанхайский правильно сказал, что мы и соседи в основном сидим на нефтяной игле. Простая бытовая техника, хорошего качества, которая забита в наших магазинах производства Южная Корея, Япония, Германия и. т. д. По ВПК тоже обогнали, не просто же, несколько заместителей министра обороны РФ, баланду хлебают за решеткой.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.09.2024 - 20:54]
[Исправлено: Kairat stayer, 21.09.2024 - 21:04]
saba:
Если Россия так и останется под санкциями, то отставание в технологиях неизбежно и глупо было бы связывать будущее с ними, срок службы реактора, примерно 100 лет, но всегда будут какие то обновления, а если
Если Россия так и останется под санкциями, то отставание в технологиях неизбежно и глупо было бы связывать будущее с ними, срок службы реактора, примерно 100 лет, но всегда будут какие то обновления, а если
Технологически прогресс осуществляется в кооперации стран, которые обладают современными технологиями. СССР была сверхдержавой производила самолеты для гражданской авиации, россияне особо не производят. Запад и США в этом направлении уже далеко вперёд шагнули. Аналогично в автомобилестроении, кораблестроении, поезда импортные с комплектующими. Выше Шанхайский правильно сказал, что мы и соседи в основном сидим на нефтяной игле. Простая бытовая техника, хорошего качества, которая забита в наших магазинах производства Южная Корея, Япония, Германия и. т. д. По ВПК тоже обогнали, не просто же, несколько заместителей министра обороны РФ, баланду хлебают за решеткой.
[Исправлено: Kairat stayer, 21.09.2024 - 20:54]
[Исправлено: Kairat stayer, 21.09.2024 - 21:04]
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 20:43
Цитата:
Пожалуйста, выше пост за номером 12 Виталика, намного дороже закупается мед. оборудование, возможно диагностическое. Как отметил выше, немецкое качество в приоритете. В целом станкостроение тоже не развивается, закупают китайские. Соответственно, понятно чье оборудование долго прослужит .
Vit:
Я в Москву привёз очень при очень. дорогое медицинское оборудование маде ин Германия. За него дрожали клиенты круглые сутки. Из Китая. Вот так теперь Европа торгует с Россией. Логистика поменялась. Так же и с чипами происходит))
Я в Москву привёз очень при очень. дорогое медицинское оборудование маде ин Германия. За него дрожали клиенты круглые сутки. Из Китая. Вот так теперь Европа торгует с Россией. Логистика поменялась. Так же и с чипами происходит))
Пожалуйста, выше пост за номером 12 Виталика, намного дороже закупается мед. оборудование, возможно диагностическое. Как отметил выше, немецкое качество в приоритете. В целом станкостроение тоже не развивается, закупают китайские. Соответственно, понятно чье оборудование долго прослужит .
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