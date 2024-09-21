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Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50116
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 11:06
Устроили нам задачку с проведением референдума по вопросу «Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?» Интересное дело - как будто мы суть знаем и осталось только одним из нас согласиться, а другим, по каким-то соображениям, отказать.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1501
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 12:12
Конечно,можно было бы Российскую,но в последние годы наш старший брат стал настолько неадекватным,что оч страшно с ним связываться. Поэтому я за Япов или корейцев.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 125
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 12:34
Читаю коменты и почемуто не удивляюсь, сколько же тут раболепства перед чужой силой, просто ужас! видимо это крепко сидит в генах! смотрите не прогадайте а то потом както оправдываться придется, хотя рабу не привыкать!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15433
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 12:46
Вроде другой автор подымал это вопрос. Как будут люди голосовать если в этом не буб бум) я тоже далёк от атомной энергетики как и все тут)) Наверно хотят заранее с себя снять ответственность в случии аварии, скажут народ сам хотел станцию, мы не при делах
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5860
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 13:12
Цитата:
Если посмотреть на аварии то это как в случае с автомобилем и самолетом. На автомобилях в тысячи раз больше аварий, чем с самолётами, но мы не боимся в них садиться, просто если самолёт упал, ты вместе с ним падаешь и это практически гарантированная смерть! Так и тут с последствиями аварий так на слуху две, это Чернобыль и Фукусима, просто последствия страшные. Хотя мы например живём в зоне последствий аварии на комбинате Маяк и ничего, конечно не в первой зоне поражения, но всё таки в соседней Челябинской области. Хоть и давно было ещё до моего рождения в 1957 году, но периоды полураспада у радиоактивных материалов длятся столетиями. Как то живём.
Vit:
в случии аварии,
в случии аварии,
Если посмотреть на аварии то это как в случае с автомобилем и самолетом. На автомобилях в тысячи раз больше аварий, чем с самолётами, но мы не боимся в них садиться, просто если самолёт упал, ты вместе с ним падаешь и это практически гарантированная смерть! Так и тут с последствиями аварий так на слуху две, это Чернобыль и Фукусима, просто последствия страшные. Хотя мы например живём в зоне последствий аварии на комбинате Маяк и ничего, конечно не в первой зоне поражения, но всё таки в соседней Челябинской области. Хоть и давно было ещё до моего рождения в 1957 году, но периоды полураспада у радиоактивных материалов длятся столетиями. Как то живём.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5860
Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 13:21
Цитата:
Стесняюсь спросить , а раболепство перед какой такой чужой силой? И при чём здесь вообще раболепство и рабы? Обычное сотрудничество в целях процветания своей,не чужой страны! И Россия здесь такой же претендент на выгодный контракт как и все остальные, что не так?
Для того что говорить про раболепство, посмотрите на факты. А факты таковы, возьмём только Восточную Европу, нас не берём, мы уже были в системе. После разрушительной Второй Мировой войны, кто попал в зону влияния СССР, до сих пор живут хуже тех кто попал в зону влияния США. Сравните уровень жизни даже сейчас , когда они ушли из под этого влияния. Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия , Словакия,Чехия. Зато при СССР мы были великими, Так? Но при этом сосали палец.
ZanoZOV:
сколько же тут раболепства перед чужой силой
сколько же тут раболепства перед чужой силой
Стесняюсь спросить , а раболепство перед какой такой чужой силой? И при чём здесь вообще раболепство и рабы? Обычное сотрудничество в целях процветания своей,не чужой страны! И Россия здесь такой же претендент на выгодный контракт как и все остальные, что не так?
Для того что говорить про раболепство, посмотрите на факты. А факты таковы, возьмём только Восточную Европу, нас не берём, мы уже были в системе. После разрушительной Второй Мировой войны, кто попал в зону влияния СССР, до сих пор живут хуже тех кто попал в зону влияния США. Сравните уровень жизни даже сейчас , когда они ушли из под этого влияния. Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия , Словакия,Чехия. Зато при СССР мы были великими, Так? Но при этом сосали палец.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1558
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 13:45
Цитата:
.....что здесь сравнивать союз развалился как более 30ти лет,мы не зависимы,имеем газ,нефть,практически вся таблица Менделеева,ничего не умеем или не хотим ни дорог,элементарно вывоз мусора организовать не можим,страна линивых и халявщиков,всёбы ктобы приехал построил и работал а мы будем руководить.....что и кто нам не даёт жить как в еропе?
saba:
Сравните уровень жизни даже сейчас , когда они ушли из под этого влияния. Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия , Словакия,Чехия. Зато при СССР мы были великими, Так? Но при этом сосали палец.
Сравните уровень жизни даже сейчас , когда они ушли из под этого влияния. Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия , Словакия,Чехия. Зато при СССР мы были великими, Так? Но при этом сосали палец.
.....что здесь сравнивать союз развалился как более 30ти лет,мы не зависимы,имеем газ,нефть,практически вся таблица Менделеева,ничего не умеем или не хотим ни дорог,элементарно вывоз мусора организовать не можим,страна линивых и халявщиков,всёбы ктобы приехал построил и работал а мы будем руководить.....что и кто нам не даёт жить как в еропе?
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 13:59
Цитата:
Цитата:
К сожалению старший брат изменился. Во всех бедах и неудачах у них виновны проклятые американцы и европейцы, говоря метафорически, виновен не народ богоносец во главе со своим пожизненным самодержцем. Будем надеятся, что архаичная страна агрессор, в перспективе превратится в цивилизованную страну, ведь обычные простые граждане вечно ждут сверху обещанного светлого будущего. Нет, всё таки долго ждут наверное, некоторые "грамотеи" мне говорили, что при советах жили как в Раю 😂😂😂.
EvilWizard:
Не замечал, что этот вирус у нас тут победил, хотя и сам русский, но категорически против усиления влияния России на Казахстан. Нельзя дружить и поддерживать людоеда. Последствия российского влияния теперь ясны и понятны, она его использует с целью дестабилизации обстановки в каком-нибудь регионе, а затем и этот самый регион использует в качестве тарана для захвата территорий.
Не замечал, что этот вирус у нас тут победил, хотя и сам русский, но категорически против усиления влияния России на Казахстан. Нельзя дружить и поддерживать людоеда. Последствия российского влияния теперь ясны и понятны, она его использует с целью дестабилизации обстановки в каком-нибудь регионе, а затем и этот самый регион использует в качестве тарана для захвата территорий.
Цитата:
Сабыр:
Конечно,можно было бы Российскую,но в последние годы наш старший брат стал настолько неадекватным,что оч страшно с ним связываться. Поэтому я за Япов или корейцев.
Конечно,можно было бы Российскую,но в последние годы наш старший брат стал настолько неадекватным,что оч страшно с ним связываться. Поэтому я за Япов или корейцев.
К сожалению старший брат изменился. Во всех бедах и неудачах у них виновны проклятые американцы и европейцы, говоря метафорически, виновен не народ богоносец во главе со своим пожизненным самодержцем. Будем надеятся, что архаичная страна агрессор, в перспективе превратится в цивилизованную страну, ведь обычные простые граждане вечно ждут сверху обещанного светлого будущего. Нет, всё таки долго ждут наверное, некоторые "грамотеи" мне говорили, что при советах жили как в Раю 😂😂😂.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 14:02
Цитата:
Может как у старшего брата, США и Запад нам палки в колеса ставят.
родом из Шанхая2022:
....что и кто нам не даёт жить как в еропе?
....что и кто нам не даёт жить как в еропе?
Может как у старшего брата, США и Запад нам палки в колеса ставят.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1558
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: АЭС - да! Референдуму - нет!
Отправлено: 21.09.24 - 14:10
Цитата:
.....может наша лень не даёт нам, не умеем и не хотим работать,примеры можите привести как палки вставляют кто,где,как?
Kairat stayer:
Может как у старшего брата, США и Запад нам палки в колеса ставят.
Может как у старшего брата, США и Запад нам палки в колеса ставят.
.....может наша лень не даёт нам, не умеем и не хотим работать,примеры можите привести как палки вставляют кто,где,как?
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