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Он в армию для чего идет? Для того, чтобы как раз-таки, если брать советскую систему подготовки, чтобы пройти так называемую -

Цитата:А этот чел не видит, что советская система сегодня несет огромные потери , как в живой силе, так и в технике перед не советской системой, не смотря на то, что у них в сотни и тысячи раз больше самолетов, танков, снарядов и самое главное на 120 миллионов больше людей, чем в какой то слабой стране, взявшей на вооружение не советскую систему?Это кто там его, совсем с ума сошел?