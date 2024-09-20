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“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50116
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Отправлено: 20.09.24 - 22:36
- Там при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, то есть солдата не отрезают от всего мира. Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране? - спросили депутата.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41364
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 20.09.24 - 22:36
Цитата:
А этот чел не видит, что советская система сегодня несет огромные потери , как в живой силе, так и в технике перед не советской системой, не смотря на то, что у них в сотни и тысячи раз больше самолетов, танков, снарядов и самое главное на 120 миллионов больше людей, чем в какой то слабой стране, взявшей на вооружение не советскую систему?
Это кто там его, совсем с ума сошел?
Он в армию для чего идет? Для того, чтобы как раз-таки, если брать советскую систему подготовки, чтобы пройти так называемую -
А этот чел не видит, что советская система сегодня несет огромные потери , как в живой силе, так и в технике перед не советской системой, не смотря на то, что у них в сотни и тысячи раз больше самолетов, танков, снарядов и самое главное на 120 миллионов больше людей, чем в какой то слабой стране, взявшей на вооружение не советскую систему?
Это кто там его, совсем с ума сошел?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41364
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 20.09.24 - 22:41
Если для нашей власти, как и в России, наши дети будут просто пушечным мясом, которых можно будет спокойно отдать на убой, если они так считают, то пусть побоятся Аллаха и гнева наших отцов и матерей!
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 20.09.24 - 23:13
противопоставляет неслуживый (ты еще о часах швейцарских пропой)
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Отправлено: 20.09.24 - 23:18
ты хоть запах пороха узнаешь???
...мужчинка...
...мужчинка...
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 20.09.24 - 23:49
Цитата:
а ты "чел", откуда ты можешь знать армию, подготовку, приписное свидетельство, проводы, отпуск, встречу????????????????????????????77
да ты параллельный какой-то... это же часть жизни!
111:
А этот чел не видит,
А этот чел не видит,
а ты "чел", откуда ты можешь знать армию, подготовку, приписное свидетельство, проводы, отпуск, встречу????????????????????????????77
да ты параллельный какой-то... это же часть жизни!
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 21.09.24 - 08:02
Цитата:
Советская система в ВОВ воевала одна вместе со всей европой и ПОБЕДИЛА! Так и сейчас одна воюет против всего блока нато и одержиаает победу!
А отлтчии от тех, кто воровал зерноотходы.
111:
советская система
советская система
Советская система в ВОВ воевала одна вместе со всей европой и ПОБЕДИЛА! Так и сейчас одна воюет против всего блока нато и одержиаает победу!
А отлтчии от тех, кто воровал зерноотходы.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1501
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 21.09.24 - 09:46
А у этого Авершина сын служил? Сегодня армия-это машина по уничтожению личности пацанов! У ребят меняется психика,они становятся жестокими! Ничего хорошего армия не несёт и не даёт!
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 21.09.24 - 10:07
Хорошая мысль. Почему бы и нет. Выходной в кофейне встречается с родителями. А по поводу нового слова сепарация) сегодня дети уже в 15 лет пытаются быть сепарацирипи, тфу) короче быть независимым от мамы и папы)
“Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать армию более открытой
Отправлено: 21.09.24 - 10:12
А если генералы боятся что тогда солдаты разбегутся? То грош цена такой армии. Значит и воевать так же будут. Значит кроме как избиванием и унижение вы там не чем солдат не учите
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 21.09.24 - 12:37
Цитата:
В наши прадеды и деды защищали нас, в своё время мы тоже стояли на страже нашей Родины.Кто будет защищать нас?
По всей видимости наши " защитники" будут выглядеть так
и будут биться не вставая с дивана
Сабыр:
У ребят меняется психика,они становятся жестокими! Ничего хорошего армия не несёт и не даёт!
У ребят меняется психика,они становятся жестокими! Ничего хорошего армия не несёт и не даёт!
В наши прадеды и деды защищали нас, в своё время мы тоже стояли на страже нашей Родины.Кто будет защищать нас?
По всей видимости наши " защитники" будут выглядеть так
и будут биться не вставая с дивана
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1558
Re: “Он мужчиной никогда не станет“ - депутат об идее сделать...
Отправлено: 21.09.24 - 13:17
Цитата:
....как может рассуждать любитель халявой колбасы и отрубей,смотрителю за дамами с низкой социальной ответственность рассуждать о советской армии не дня не служившего,только диванный стратег...
111:
А этот чел не видит, что советская система сегодня несет огромные потери , как в живой силе, так и в технике перед не советской системой
А этот чел не видит, что советская система сегодня несет огромные потери , как в живой силе, так и в технике перед не советской системой
....как может рассуждать любитель халявой колбасы и отрубей,смотрителю за дамами с низкой социальной ответственность рассуждать о советской армии не дня не служившего,только диванный стратег...
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