Отправлено: - 13:59

EvilWizard:

Не замечал, что этот вирус у нас тут победил, хотя и сам русский, но категорически против усиления влияния России на Казахстан. Нельзя дружить и поддерживать людоеда. Последствия российского влияния теперь ясны и понятны, она его использует с целью дестабилизации обстановки в каком-нибудь регионе, а затем и этот самый регион использует в качестве тарана для захвата территорий.

Сабыр:

Конечно,можно было бы Российскую,но в последние годы наш старший брат стал настолько неадекватным,что оч страшно с ним связываться. Поэтому я за Япов или корейцев.

Цитата:Цитата:К сожалению старший брат изменился. Во всех бедах и неудачах у них виновны проклятые американцы и европейцы, говоря метафорически, виновен не народ богоносец во главе со своим пожизненным самодержцем. Будем надеятся, что архаичная страна агрессор, в перспективе превратится в цивилизованную страну, ведь обычные простые граждане вечно ждут сверху обещанного светлого будущего. Нет, всё таки долго ждут наверное, некоторые "грамотеи" мне говорили, что при советах жили как в Раю 😂😂😂.