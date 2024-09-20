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≡ Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50114
Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре
Отправлено: 20.09.24 - 20:00
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В октябре 2024 года у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей будет 9 выходных и 22 рабочих дня. Жители страны насладятся продолжительным уикэндом в честь Дня Республики, который ежегодно отмечается 25 октября.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11152
Re: Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре
Отправлено: 20.09.24 - 20:00
#1
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--Какой чел эту статью написал ???---**Праздник был впервые учрежден в 1990 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете.***-------День Республики Казахстан отмечается 25 октября. Этот праздник был учреждён в 1995 году Указом Президента Республики Казахстан от 18 октября 1995 года «О праздничных днях в Республике Казахстан».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41326
Re: Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре
Отправлено: 20.09.24 - 20:27
#2
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В том году праздновали день пожилых, уже отменили?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
715
Re: Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре
Отправлено: 20.09.24 - 20:38
#3
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Цитата:
Гога:
Какой чел эту статью написал ???

Спасибо, исправили
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