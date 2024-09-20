Re: Казахстанцы получат дополнительный выходной в октябре

Отправлено: - 20:00

--Какой чел эту статью написал ???---**Праздник был впервые учрежден в 1990 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете.***-------День Республики Казахстан отмечается 25 октября. Этот праздник был учреждён в 1995 году Указом Президента Республики Казахстан от 18 октября 1995 года «О праздничных днях в Республике Казахстан».