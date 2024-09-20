Re: Плата за обслуживание и депозиты: что изменится в работе...

Отправлено: - 18:13

Есть мнение,что нынче питаться в кафе очень выгодно,мол продукты дорогие и возиться в приготовлении пищи затратно учитывая коммунальные расходы и личное время. В качестве эксперимента зашли вчера в кафешу недалеко и были неприятно удивлены ценам предлаемых блюд. Моя подруга (как говорит 111-й) кухарка сразу отказалась от такой трапезы,учитывая кг говядины 2500, а тарелка борща от двух тысяч,шашлык 3500 и грушевый напиток 700 тенге.