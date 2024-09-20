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≡ Плата за обслуживание и депозиты: что изменится в работе кафе и ресторанов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50114
Плата за обслуживание и депозиты: что изменится в работе кафе и ресторанов
Отправлено: 20.09.24 - 18:13
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев обсудил с бизнесменами вопросы совершенствования услуг общепита. В частности, законность практики взимания 10-процентной платы за обслуживание посетителей в ресторанах и кафе, а также вопрос депозитной системы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7095
Re: Плата за обслуживание и депозиты: что изменится в работе...
Отправлено: 20.09.24 - 18:13
#1
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Есть мнение,что нынче питаться в кафе очень выгодно,мол продукты дорогие и возиться в приготовлении пищи затратно учитывая коммунальные расходы и личное время. В качестве эксперимента зашли вчера в кафешу недалеко и были неприятно удивлены ценам предлаемых блюд. Моя подруга (как говорит 111-й) кухарка сразу отказалась от такой трапезы,учитывая кг говядины 2500, а тарелка борща от двух тысяч,шашлык 3500 и грушевый напиток 700 тенге.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41326
Re: Плата за обслуживание и депозиты: что изменится в работе...
Отправлено: 20.09.24 - 18:27
#2
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Смысла этой акции по десятине совершенно не понимаю, это станет обязательно меньше порция, уже кстати уменьшают, и немного дороже все остальное, как сок двухлитровый , на самом деле 1 л.93..
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