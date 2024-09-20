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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 831 из 831«1...829830831
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
966
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 03:07
#12451
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Цитата:
Эл-починно:
Культяпка!

я про содержимое стакана :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
862
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 08:49
#12452
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Что за сыр-бор? :lol:
Даже если размещение изображений алкогольной продукции с ценами и указанием места возможного приобретения в сми, или на ресурсах аффилированных со сми (тут я не знаю как форум связан непосредственно с самой газетой), и не является рекламой, то оно точно является пропагандой употребления этой продукции.
Кстати, по суммарному вреду от употребления (как непосредственно для лиц употребляющих так и для лиц так или иначе контактирующих с употребляющими) из психотропных веществ алкоголь занимает первое место. То есть даже выше чем так называемые тяжелые наркотики. Так что ни к чему, даже если не притягивать юридически за уши рекламу и пропаганду, размещать изображения подобного источника зла в публичном поле.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24564
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 09:02
#12453
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Цитата:
Карачун:

Согласен, алкоголю тут не место, даже если его "грушевым" называть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 10:21
#12454
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Эх, Индия..





[Исправлено: 111, 20.09.2024 - 12:30]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 10:33
#12455
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Не хотели алкоголь)) ща Мереке закидает флуд про плохую Россию и хороших бандеровцев :-x
Даже и Незнаю что лучше? Первое или второе))

[Исправлено: Vit, 20.09.2024 - 10:34]

[Исправлено: Vit, 20.09.2024 - 10:36]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 10:46
#12456
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"Когда в товарищах согласья нет..."
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 10:51
#12457
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:-) Очередной западный бред про "три дня"...
...

...
Как у нас по жизни вежливость принимают за слабость, так и запад осторожность России на территории Украины с целью сберечь жизни мирного населения воспринимает, как неспособность России воевать.
Доиграются. Путин же предупреждал: "Мы ещё и не начинали по-настоящему!"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 10:52
#12458
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Ну, здесь даже лоботомия уже не поможет...
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 10:56
#12459
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Это для наивных, ожидающих смены политики США при Трампе.
Даже на западе понимают, что не изменится ничего и война США против России продолжится.
Потому союзники США, дабы избежать того, что их бросят в огонь, мечтают прекратить войну, проскочив "между струйками", пока Байден уже не актуален, а Трамп ещё не у власти...
...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 12:37
#12460
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Только во вторник в Грузии приняли закон против геев и уже почти сразу убили первого гея или лесбиянку, которая или который представлял или представляла Грузию на международном конкурсе красоты..



Наших геев и лесбиянок кстати тоже касается, у нас все к этому идет..

[Исправлено: 111, 20.09.2024 - 13:38]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11151
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 12:49
#12461
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----Кто -то тут всю ночь плакался и обещал покинуть НГ ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 13:09
#12462
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Так говорят виайпи зетники про жителей Донбасса..
Но это не фашизм, нет..
Это русский мир..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.09.24 - 13:17
#12463
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Официальные новости.
Рассела запытали и замочили свои же русские солдаты..
Рассел уже много лет воевал за русский мир и вот он к нему пришел..




[Исправлено: 111, 20.09.2024 - 14:18]
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Страница 831 из 831«1...829830831
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