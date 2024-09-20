Что за сыр-бор? Даже если размещение изображений алкогольной продукции с ценами и указанием места возможного приобретения в сми, или на ресурсах аффилированных со сми (тут я не знаю как форум связан непосредственно с самой газетой), и не является рекламой, то оно точно является пропагандой употребления этой продукции. Кстати, по суммарному вреду от употребления (как непосредственно для лиц употребляющих так и для лиц так или иначе контактирующих с употребляющими) из психотропных веществ алкоголь занимает первое место. То есть даже выше чем так называемые тяжелые наркотики. Так что ни к чему, даже если не притягивать юридически за уши рекламу и пропаганду, размещать изображения подобного источника зла в публичном поле.
Очередной западный бред про "три дня"... ... ... Как у нас по жизни вежливость принимают за слабость, так и запад осторожность России на территории Украины с целью сберечь жизни мирного населения воспринимает, как неспособность России воевать. Доиграются. Путин же предупреждал: "Мы ещё и не начинали по-настоящему!"
Это для наивных, ожидающих смены политики США при Трампе. Даже на западе понимают, что не изменится ничего и война США против России продолжится. Потому союзники США, дабы избежать того, что их бросят в огонь, мечтают прекратить войну, проскочив "между струйками", пока Байден уже не актуален, а Трамп ещё не у власти... ...
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