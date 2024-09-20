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Что за сыр-бор?Даже если размещение изображений алкогольной продукции с ценами и указанием места возможного приобретения в сми, или на ресурсах аффилированных со сми (тут я не знаю как форум связан непосредственно с самой газетой), и не является рекламой, то оно точно является пропагандой употребления этой продукции.Кстати, по суммарному вреду от употребления (как непосредственно для лиц употребляющих так и для лиц так или иначе контактирующих с употребляющими) из психотропных веществ алкоголь занимает первое место. То есть даже выше чем так называемые тяжелые наркотики. Так что ни к чему, даже если не притягивать юридически за уши рекламу и пропаганду, размещать изображения подобного источника зла в публичном поле.